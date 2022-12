Moderator Gernot Danowski blickt heute gemeinsam mit Kabarettist Ludger K. auf die Fußball-WM in Katar zurück. Wir sprechen mit der polnischen Journalistin Aleksandra Rybińska über die selbstbewusste Rolle Polens in Europa. Psychologin und Gutachterin Dr. Andrea Christidis erzählt uns von Fällen, in denen das Jugendamt Kinder von ihren Eltern trennt, weil diese sich weigern, Maske zu tragen oder sich impfen zu lassen. Helge Toufar erklärt im Technikcheck, wie der Gaspreis zustande kommt, und Tom Wellbrock hat die Medienschau für Sie.

Link zum Podcast:

https://kontrafunk.radio/de/sendung-nachhoeren/kontrafunk-aktuell/kontrafunk-aktuell-vom-19-dezember-2022