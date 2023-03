Kontrolle eines mit Müll vollbepackten Fahrzeugs!

Zwei Beamte der besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow haben am 07.03.2023 im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Stargarder Straße in Neubrandenburg ein Fahrzeug bemerkt, welches augenscheinlich vollbepackt mit Müll und Unrat war, so dass die Sicht des Fahrzeugführers stark beeinträchtigt war. Die Beamten haben sich daraufhin entschlossen, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren.

Bei der anschließenden Kontrolle des 68-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten fest, dass der gesamte Laderaum des VW Caddy vollgeräumt mit Leergut und Müll war. Der Fahrerbereich war zudem auch voll mit Zigarettenkippen, Zetteln, Verpackungsmaterialien und Pfandflaschen, so dass die Sichtfläche des Fahrer dadurch nur zu einem Drittel frei war. Lediglich der Fahrersitz war noch frei. Die Beamten haben mit dem Fahrer aus dem Frontbereich des Fahrzeugs drei Säcke voll mit Unrat und Müll geräumt, damit die Weiterfahrt für den Mann möglich war. Die Beamten begleiteten Mann zu seinem Wohnort, ein Dorf bei Neubrandenburg, und belehrten den 68-Jährigen, dass er so in Zukunft kein Fahrzeug mehr führen darf.

Es wurde Strafanzeige gegen §23 StVO erstattet, da die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war durch den Müll etc. im Fahrerbereich. Die Sicht des 68-Jährigen und auch die sichere Lenkung und Bedienung des Fahrzeugs waren stark eingeschränkt.