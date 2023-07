KOPFTUCH-ATTAAACKE!

ZERBERSTER

Polizeibericht München

Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 13:15 Uhr, standen eine 15-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Freising und eine 16-Jährige mit Wohnsitz in München vor einer Bildungseinrichtung in der Damenstiftstraße. Ein bislang unbekannter Mann ging an den beiden Schülerinnen vorbei und spuckte unvermittelt der 15-Jährigen gezielt ins Gesicht. Zudem wurde sie verbal mit sittlich abwertenden Bezeichnungen beleidigt. Der Täter verließ daraufhin die Örtlichkeit.

Die beiden Schülerinnen verständigten den Notruf der Polizei. Durch die Einsatzkräfte wurde in der Folge nach dem Täter gefahndet. Die Fahndung verlief jedoch ohne Hinweise auf den Täter.

Gegenstand der Ermittlungen ist auch eine mögliche fremdenfeindliche Motivation des Täters, da die 15-Jährige zum Tatzeitpunkt ein Kopftuch trug.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei.

Von den beiden Schülerinnen wurde der Täter wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, auffallend hagere Körpergestalt, kurze weiße / graumelierte Haare, trug eine Brille, bekleidet mit blauer Jeans und blauem Hemd

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Damenstiftstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.