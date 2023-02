Korbach: Autos bei Trauerfeier aufgebrochen!

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (1. Februar) in mehrere Fahrzeuge eingebrochen. Die Innenräume sind nach Bargeld und anderen Wertgegenständen durchsucht worden.

Am Rande einer Trauerfeier auf dem Korbacher Friedhof in der Sachsenberger Landstraße haben es unbekannte Täter auf die geparkten Autos einer Trauergemeinde abgesehen. In drei Fällen schlagen die Einbrecher eine Seitenscheibe ein und stehlen sichtbar abgestellte Taschen aus dem Fahrzeuginnern. Bei einem vierten Fall öffnen die Täter ein Auto ebenfalls durch einschlagen einer Seitenscheibe, können aber keine Wertgegenstände finden.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 2000 Euro. Die Täter haben mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet.

Die Polizei rät: Nehmen Sie Taschen, Rucksäcke oder Wertgegenstände im Allgemeinen immer mit, wenn Sie aus dem Auto aussteigen. Ein Auto ist kein Tresor!

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.