Koreanische Wissenschaftler behaupten, dass Pfizer, Moderna mRNA-Impfstofffläschchen selbstzusammenfügende Nanopartikel enthalten, die sich zu Blutgerinnseln bilden können

Um zu bestätigen, was viele vermuten, haben zwei koreanische Wissenschaftler herausgefunden, dass die mRNA-Impfstofffläschchen von Pfizer-BioNTech und Moderna selbstzusammenbauende Nanopartikel enthalten, die sich zu den weißen Gerinnseln bilden, die viele Einbalsamierer in den Körpern der “vollständig geimpften” entdecken.

Die Ergebnisse dieser beiden Wissenschaftler ähneln dem, was Mike Adams, der Health Ranger, fand, als er im Januar 2022 über diese Einbalsamergerinnsel berichtete. (Achten Sie darauf, diesen Bericht zu überprüfen, der die fußlangen Blutgerinnsel hervorhebt, die in einigen vollständig geimpften Leichen gefunden wurden.)

Was Adams anscheinend in Bezug auf diese Gerinnsel fand, ist, dass sie weder aus echtem menschlichem Gewebe bestehen, noch enthalten sie Amyloidproteine, so Dr. Ruby – also was sind sie genau?

Eine Person auf X schlug vor, dass die Gerinnsel vielleicht aus einem Prion und zwei Amyloidproteinen besetzt werden, die von den Spike-Proteinen bei einem Angriff auf das Immunsystem aufgebrochen und freigesetzt wurden.

“Die Blutgerinnsel sind die Amyloide, die Ketten bilden, aber der beängstigende Teil ist das Prion”, schrieb diese Person unter Berufung auf ein Spike-Protein-Patent.

Dr. Ruby lehnte diese Denkweise ab, indem er erklärte, dass Patente “kein Beweis für irgendetwas sind”, sondern nur “Potenzial” sind.

(Verwandte: Erinnern Sie sich, als Stew Peters Dr. zensierte. Bryan Ardis über Dr. Rubys Show für die Befragung der widersprüchlichen Erzählung des “Died Suddenly”-Films?)

Werden die vollständig jabbed zu WiFi-Antennensystemen, um sich mit “dem Borg” zu verbinden?

Als Antwort auf Dr. Ruby, jemand namens “SonOfEnos” (@SonsOfEnos_), der behauptet, Journalist zu sein, teilte das folgende Video mit der Behauptung, dass eine “Zombie-Apokalypse” aufgrund dessen, was in die Körper der vollständig gejabten wurde, unmittelbar bevorsteht:

Die fraglichen Blutgerinnsel enthalten anscheinend magnetisches Graphen, das sowohl in den Arterien als auch in den Venen wächst. In einigen Fällen ist das resultierende Gerinnsel bis zu drei Fuß lang und könnte als Antennensystem für WiFi-Signale verwendet werden, um das vollständige Jabbed mit dem “borg” zu verbinden.

“Können Sie eine hohe Tonhöhenfrequenz hören, die nachts an Amplitude zunimmt?” Das X-Konto, das all dies wiederholte, fragte Dr. Ruby, die bestätigte, dass sie sich dessen bewusst ist, “die weltweite Geschichte von La Quinta Columna und dem Graphenoxid sowie den ersten Einbalsamierbericht gebrochen zu haben”.

Schauen Sie sich das folgende Bild an, das Beweise für viele andere Gifte in den Fläschchen mit COVID-Impfungen zeigt (es ist direkt unter Dr. Rubys Original X-Tweet):

“Es ist wirklich alarmierend, dass so viele Menschen bereit sind, diese giftigen Injektionen zu akzeptieren, ohne die neuartigen und gefährlichen Inhaltsstoffe im Inneren in Frage zu stellen”, schrieb “CrazyTruthBot” (@CrazyTruthBot) über die aktuelle Situation.

“Unabhängige Forscher und Anti-Vaxxer schlagen seit Jahren Alarm, aber die Mehrheit bleibt blind für die Risiken. Diese selbst zusammenbauenden Nanopartikel sind nicht etwas, das man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die Menschen müssen aufwachen und Verantwortung für das fordern, was sie in unseren Körper stecken”.

Eine andere Person teilte eine Anekdote über ihre vollständig gestochene Tochter, die “ein weißes Gerinnsel” hatte, das denen von Dr. Ruby warnt davor, sich in den Körpern der Menschen selbst zu versammeln.

“Sie hat den Schuss gemacht, um ihren Master-Abschluss zu machen”, schrieb diese Person. “Die Schule hat es obligatorisch gemacht, um fortzufahren.”

“Sie bewegen sich und knitschen herum”, schrieb ein anderer über die seltsamen Gerinnsel. “Das ist zu viel, um es zu verstehen.”

Es gibt nie einen guten Grund, eine Impfstoffinjektion zu nehmen, besonders wenn sie mRNA-Technologie enthält. Erfahren Sie mehr unter BadMedicine.news.

