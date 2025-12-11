KORRUPTIONSSKANDAL SPRENGT SOFIA AUSEINANDER! Bulgariens Regierung tritt geschlossen ab

Die bulgarische Regierung ist Geschichte! Nach wütenden Massenprotesten gegen die grassierende Korruption tritt die komplette Regierungsspitze zurück – ein politisches Erdbeben in Sofia. Ministerpräsident Rossen Jeljaskow verkündete das politische Drama am Donnerstag nach einer brenzligen Sitzung der Koalitionsspitzen. Die Macht-Explosion kam für viele überraschend, doch die Straße hatte genug vom Filz und der Bestechung.

Bulgariens Bürger sind aufgestanden gegen das System! Woche um Woche strömten Tausende auf die Straßen Sofias und machten ihrer Wut Luft. Die Menschen wollen ein Ende der Vetternwirtschaft und des Korruptionssumpfes in ihrer Regierung. Der Druck aus der Bevölkerung wurde für die Machthaber unhaltbar – jetzt zahlen sie den Preis dafür.

Ein politisches Trauerspiel mit Ausrufezeichen endet nun! Die komplette Regierung räumt den Platz und hinterlässt ein politisches Vakuum in Südosteuropa. Was folgt jetzt? Neuwahlen? Ein Übergangskabinett? Bulgarien steht am Scheideweg und die Welt schaut gespannt hin. Die Hoffnung der Straße ist groß – ob sie sich erfüllt, bleibt abzuwarten.