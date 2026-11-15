Symbolfoto – Bild KI-generiert

München – Schwere Worte vor dem Kick-off! Patriots-Eigentümer Robert Kraft sagt im Interview der Springer-Blätter, er sei „wirklich besorgt, dass das Amerika von heute immer mehr dem Deutschland der 1930er-Jahre ähnelt“. Er wolle nicht, dass daraus das Deutschland der 1940er-Jahre werde. Die Sorge gilt dem Antisemitismus und einer zerrissenen Gesellschaft, nicht einer namentlich genannten Regierung. Ein englisches Wortlautprotokoll dieses Gesprächs ist nicht veröffentlicht; die deutsche Fassung erschien zuerst in der Bild am Sonntag, online bei BILD um 00:30 Uhr. Das Spiel gegen die Detroit Lions steigt am Sonntag um 15:30 Uhr in München. Stand: 13:37 Uhr MEZ.

Im BILD-Interview sagt Kraft den zentralen Satz auf die Frage, wie sehr ihn der wachsende Antisemitismus persönlich sorge. Wörtlich in der veröffentlichten deutschen Fassung: „Ich bin wirklich besorgt, dass das Amerika von heute immer mehr dem Deutschland der 1930er-Jahre ähnelt. Und ich will nicht, dass es zum Deutschland der 1940er-Jahre wird. Damals war das Klima für Juden von Spaltung geprägt. Die Gesellschaft war zerrissen, und der Hass hat sich überall breitgemacht. Ähnliches erleben wir heute in den USA. Das beunruhigt mich. Hass gegen eine Gruppe bedroht die Würde und die Sicherheit aller. Deshalb liegt es in unser aller Interesse, zu handeln.“ Das Interview wurde laut der Zeitung WELT für das gemeinsame Sport-Kompetenzcenter von WELT, BILD und Sport Bild geführt und zuerst in der Bild am Sonntag veröffentlicht. BILD stellte es online am 15. November um 00:30 Uhr als „BILD-Interview“.

Ein offizielles englisches Wortlautprotokoll oder eine Audioaufnahme dieses Gesprächs haben wir nicht gefunden. Kraft spricht Englisch; öffentlich liegt die deutsche Übersetzung der Springer-Redaktion vor. Eine Rückübersetzung ins Englische wäre eine Hilfskonstruktion, kein Original. Sinngemäß lautet der Kern: Er sei wirklich besorgt, dass das heutige Amerika dem Deutschland der 1930er-Jahre immer ähnlicher werde, und er wolle nicht, dass es zum Deutschland der 1940er-Jahre werde. Ob er im Original „Germany in the 1930s“ oder die schärfere Formel „Nazi Germany“ gesagt hat, lässt sich ohne Transkript nicht feststellen. In der deutschen Fassung steht „Deutschland der 1930er-Jahre“, nicht „Nazi-Deutschland“. Diese Unterscheidung halten wir fest.

Die Formulierung ist allerdings nicht neu. Bereits vor einigen Jahren sagte Kraft dem Chronicle of Philanthropy auf Englisch: „What’s going on in America today is similar to what went on in Nazi Germany in the ‘30s.“ Das Blatt datierte das Gespräch auf den 6. September 2023; Kraft war damals 82, die Stiftung Foundation to Combat Antisemitism bestand seit 2019. Im selben Stück erklärte er, es habe mit Charlottesville und dem Anschlag auf die Tree-of-Life-Synagoge begonnen, und er frage sich, wie so etwas in den Vereinigten Staaten des Jahres 2023 geschehen könne. Den Hass, den er sehe, habe er so noch nie erlebt.

Eine noch nähere englische Parallele zur neuen 1940er-Warnung stammt vom 25. April 2024. Im Gespräch mit CNBC, überliefert von NBC News, sagte Kraft über den Judenhass an US-Campus: „It starts like it did in the ’30s in Germany.“ Und weiter: „Five years ago, I saw signs of hate developing here. I don’t want the 1940s to replicate here and unfortunately, I’m seeing signs of that and good people have to stand up and be counted.“ Die deutsche Interviewfassung von 2026 steht also in einer Linie, die Kraft seit mindestens 2023 öffentlich zieht. BILD präsentiert den Satz als frisches Interviewzitat – das Gespräch ist neu, der Gedanke ist es nicht. Diesen Zusammenhang stellt das Blatt nicht her.

Worauf bezieht sich der Vergleich? Im jetzt vorliegenden Text auf die Gesellschaft, nicht auf ein bestimmtes Weißes Haus und nicht auf eine namentlich genannte US-Regierung. Kraft spricht vom „Klima für Juden“, von einer „zerrissenen“ Gesellschaft und von Hass, der sich „überall“ breitmache. Ähnliches erlebe man heute in den USA. Die Frage der Interviewer zielte auf wachsenden Antisemitismus, nicht auf eine Amtszeit oder ein Gesetz. Wer die Schlagzeile so liest, als greife der Patriots-Boss die amerikanische Regierung frontal an, legt etwas in den Satz, das im veröffentlichten Wortlaut nicht steht.

Den größeren Zusammenhang liefert Kraft selbst. Er ist Jude, Vater, Großvater und Urgroßvater, Eigentümer der New England Patriots und nach Forbes-Schätzung 2026 einer der wertvollsten Klubbesitzer der Liga; das Blatt beziffert den Klubwert auf rund 10,6 Milliarden US-Dollar, BILD schreibt „rund 10 Milliarden“. Im Januar 1994 kaufte er die Patriots für 172 Millionen US-Dollar. Den Kampf gegen Judenhass hat er zu einer Lebensaufgabe gemacht. Es habe nicht den einen Moment gegeben, sagt er. Der Aufmarsch von Rechtsextremen in Charlottesville 2017 habe ihn tief erschüttert, ein Jahr später folgte der Anschlag auf die Tree-of-Life-Synagoge in Pittsburgh am 27. Oktober 2018, der elf Menschen das Leben kostete. Beides habe auf ihn wie eine Warnung gewirkt. Menschen hätten Angst gehabt, sich zu äußern. Wer eine Bühne und Mittel habe und nur sorge oder schweige, leiste nicht genug.

Darum habe man die Foundation to Combat Antisemitism gegründet, die heute Blue Square Alliance Against Hate heiße, und die Kampagne „Stand Up to Jewish Hate“ gestartet. Diese Reihenfolge ist im Kern zutreffend: Die Stiftung entstand 2019, die Kampagne und das blaue Quadrat als Symbol 2023, die Umbenennung in Blue Square Alliance Against Hate im Oktober 2025. Kraft sagt, 2023 sei das „Blue Square“ geschaffen worden, heute ein weltweites Zeichen gegen Antisemitismus und gegen Hass jeder Art. Millionen Anstecker würden getragen. Das ist seine Angabe, keine unabhängige Zählung. Traurig sei, dass jüdische Gotteshäuser in den USA im Jahr 2026 bewaffnete Wachen bräuchten, damit sich die Menschen dort sicher fühlten. Schweigen sei der größte Verbündete des Hasses. Hass werde erlernt, Empathie sei angeboren.

Die Interviewer haken bei der Berliner Politik nach. Die Linke hat die Abgeordnetenhauswahl am 20. September 2026 gewonnen, mit 25,7 Prozent und 45 von 153 Sitzen, und könnte an einer neuen Landesregierung beteiligt sein oder sie anführen; Mitte November war eine Koalition nach unabhängigen Berichten noch nicht gebildet. BILD formuliert, die Partei habe „gerade“ die Wahl gewonnen – das ist gut acht Wochen her – und spricht von schweren Antisemitismus-Vorwürfen gegen Mitglieder und Teile der Partei. Kraft weicht einer Wahlkampfansage aus: Man beurteile Menschen und Parteien nach dem, was sie tun, nicht nur nach dem, was sie sagen. Es stehe ihm nicht zu, den Berlinern zu sagen, wen sie wählen sollen. Das sei ihre demokratische Entscheidung, und die respektiere er. Antisemitismus sei aber keine politische Meinung, sondern Hass, und Hass führe irgendwann zu Gewalt. Soweit er wisse, hätten die Berliner Parteien gemeinsam zugesagt, jüdisches Leben und das Existenzrecht Israels zu schützen. Das sei ein guter Anfang, jetzt müsse die Zusage gelebt werden, jeden Tag. Es reiche nicht, sie aufzuschreiben.

Deutschland, sagt Kraft, habe sich seiner Geschichte ehrlicher gestellt als viele andere Länder. Gerade deshalb müsse man wachsam bleiben. „Nie wieder“ sei keine Formel für Geschichtsbücher, sondern eine Verantwortung für heute – in Berlin, in Boston, überall. Hoffnung machten ihm Deutsche, die aufstehen. Und vielleicht gebe es keinen besseren Ort für Zusammenhalt als den Sport: Wenn 70.000 Menschen in München gemeinsam jubelten, frage niemand, woher man komme oder woran man glaube. Das Spiel Patriots gegen Lions ist für 15:30 Uhr Ortszeit in der Allianz Arena angesetzt, das ist auch 15:30 Uhr MEZ. Die Liga hat für 2026 neun Partien außerhalb der USA angesetzt, ein Rekord, den Kraft im Gespräch nennt; München ist für 2026 und 2028 bestätigt, Berlin für 2027 und 2029.

Der sportliche Rahmen erklärt, warum das Interview jetzt erscheint, ändert aber nichts am Gewicht des Satzes. Kraft preist die deutschen Fans, erinnert an das erste Patriots-Spiel in Frankfurt 2023 und an einen Fanmarsch, der größer gewesen sei als erwartet. Head Coach ist Mike Vrabel, Quarterback der junge Drake Maye, der die Mannschaft in der vergangenen Saison in den Super Bowl geführt habe. Dort unterlagen die Patriots den Seattle Seahawks mit 13:29; das Endspiel, Super Bowl LX, fand am 8. Februar 2026 statt. Kraft nennt sich einen ewigen Optimisten, will in München gewinnen und sich bei den Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem starken Spiel bedanken. Das sind Sportaussagen eines Klubbesitzers vor einem Auswärtsspiel, keine Belege für oder gegen seine Warnung vor Judenhass.

An mehreren Stellen spitzt BILD zu, auch wenn das Interview selbst länger und vollständiger ist als manche Boulevardzeile. Die Überschrift isoliert den Vergleichssatz und streicht das einleitende „Ich bin wirklich besorgt, dass“. Aus einer persönlichen Sorge wird eine feststehende Behauptung. Die unmittelbar folgende Warnung vor den 1940er-Jahren, die den Satz erst vollständig macht, fehlt in der Schlagzeile; im Text steht sie. Aus „1930er-Jahre“ wird in der Headline „30er-Jahre“. Der Einstieg stellt Kraft als „Milliardär und Jude“ vor – die jüdische Identität gehört zum Thema, die Milliardärs-Floskel ist reines Boulevard. Dass derselbe Vergleich in belegtem englischen Wortlaut schon 2023 und 2024 öffentlich war, erwähnt BILD nicht. Und „BILD-Interview“ unterschlägt, dass das Gespräch ein gemeinsames Springer-Interview war und zuerst in der Bild am Sonntag erschien; das steht bei der WELT klarer.

Was die Übersetzung angeht, bleibt ein Restzweifel, weil das englische Original dieser Sitzung fehlt. Die deutsche Fassung ist intern stimmig und passt zu Krafts früherem Sprachgebrauch, einschließlich der Doppelung 1930er und 1940er. Ein grammatisch schiefer Satz im Text – „als wir würden nach Hause kommen“ statt „als würden wir nach Hause kommen“ – steht bei BILD und WELT gleich, ein Hinweis auf eine eilige Übertragung, nicht auf eine inhaltliche Verdrehung. Die Kernaussage zur Gesellschaft, zum Judenhass und zur Stiftung ist im Stück enthalten, nicht weggeschnitten. Die Zuspitzung sitzt vor allem in der Schlagzeile und in der fehlenden Einordnung, dass Kraft diese Parallele seit Jahren zieht.

Der Kenntnisstand am Sonntagnachmittag ist damit klar. Gesichert ist: Kraft hat in einem Interview der Springer-Sportredaktion, zuerst erschienen in der Bild am Sonntag, auf Deutsch veröffentlicht die Sorge geäußert, Amerika ähnele zunehmend dem Deutschland der 1930er-Jahre, und er wolle die 1940er nicht wiederholen. Der Bezug ist Antisemitismus und gesellschaftliche Spaltung, nicht eine namentlich genannte Regierung. Die Stiftung gegen Judenhass, heute Blue Square Alliance Against Hate, und das Blue Square von 2023 gehören zum von ihm genannten Kontext. Das wörtliche Englisch genau dieser Interviewpassage ist nicht öffentlich. Belegt ist hingegen, dass er 2023 gegenüber dem Chronicle of Philanthropy und 2024 gegenüber CNBC bereits sehr ähnliche Sätze auf Englisch gesagt hat. Offen bleibt nur der exakte englische Wortlaut des neuen Gesprächs.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Satz, der Amerika mit dem damaligen Deutschland vergleicht, ist schweres Geschütz. Gerade deshalb darf man ihn nicht als Wahlkampfkeule lesen, wenn der Sprecher von Gesellschaft, Klima und Hass redet und eine Regierung gar nicht nennt. Wer ihn trotzdem zur Attacke auf ein Amt umbiegt, macht Politik aus einer Angst, die der Mann selbst als jüdischer Vater und Großvater beschreibt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zugleich gehört zur Wahrheit, dass diese Warnung nicht vom Himmel fiel. Derselbe Klubbesitzer zieht die Parallele schon seit Jahren. Eine Schlagzeile, die so tut, als sei das ein plötzlicher Paukenschlag, verkauft Wiederholung als Enthüllung. Das macht die Sorge nicht kleiner, aber die Einordnung ehrlicher.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende zählt, was nach dem Zitat kommt. Wer Synagogen nur noch mit Bewachung betreten kann, braucht keine rhetorische Steigerung. Er braucht Verbündete, die Hass nicht als Meinung durchgehen lassen, und Redaktionen, die den ganzen Satz abdrucken, nicht nur die schärfste halbe Zeile.

Was meinen Sie: Ist dieser Vergleich angemessen, oder greift er zu weit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

BILD / Bild am Sonntag: Interview mit Robert Kraft, geführt für das Sport-Kompetenzcenter (WELT, BILD, Sport Bild), online 15.11.2026, 00:30 Uhr: https://www.bild.de/sport/mehr-sport/robert-kraft-das-amerika-von-heute-aehnelt-immer-mehr-dem-deutschland-der-30er-jahre-6af8943e9849eea0701e2eb0

Chronicle of Philanthropy: The Push to Get More Big Donors to Give to Fight the Spread of Antisemitism (6.9.2023, englisches Originalzitat): https://www.philanthropy.com/news/the-push-to-get-more-big-donors-to-give-to-fight-the-spread-of-antisemitism/

NBC News: Patriots owner Robert Kraft zu Campus-Protesten, Gespräch mit CNBC (25.4.2024, englisches Originalzitat): https://www.nbcnews.com/business/business-news/college-campus-protests-israel-robert-kraft-comments-rcna149322

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