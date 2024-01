Krankenschwester bestätigt, dass COVID-19-Krankenhausprotokolle und -Impfstoffe während der Pandemie zahlreiche Patienten getötet haben

Während der COVID-19-Pandemie berichteten die Mainstream-Medien jeden Tag von steigenden Todeszahlen. Als die Todesfälle stiegen, wurden viele Menschen zunehmend ängstlich, was bedeutete, dass sie allzu bereit waren, die Ärmel hochzukrempeln, als die ersten Impfstoffe eingeführt wurden. Es wird jedoch immer deutlicher, dass es die Reaktion auf das Virus – nämlich die Krankenhausbehandlungsprotokolle und die Impfstoffe selbst – war, die die wahren Todesursachen waren, und jetzt hat eine Krankenschwester dies mutig bestätigt.

Gail Macrae, eine Krankenschwester bei Kaiser Permanente Santa Rosa, setzte sich kürzlich mit Steve Kirsch zusammen, um die Schrecken zu teilen, die sie während der Pandemie sah, und eines der beunruhigendsten Dinge, die sie erwähnte, war die Tatsache, dass so viele Menschen an den Behandlungsprotokollen starben, an denen die CDC Krankenhäuser und Ärzte zwang, sich daran zu halten.

Kirsch berichtet, dass sowohl Macrae als auch ein Intensivarzt, mit dem er nach dem Interview sprach, schätzten, dass etwa 90 Prozent der Verstorbenen tatsächlich durch die COVID-19-Behandlungsprotokolle und nicht durch das Virus selbst getötet wurden.

Diese Zahl wurde von Dr. Paul Marik, ein erfahrener Arzt und ehemaliger Professor für Medizin, der Vorsitzender der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance ist. Er sagte Kirsch, dass er der Meinung sei, dass 90 Prozent eine faire Schätzung seien. Dr. Marik arbeitete während der Pandemie auf der Intensivstation und hatte eine sehr hohe Erfolgsquote bei der Rettung von Patienten mit COVID; er berichtet, dass er fast 100 Prozent von ihnen mit seinem eigenen Protokoll gerettet hat. Nachdem er jedoch von Vorgesetzten angewiesen wurde, gemäß den Richtlinien der CDC zum “Krankenhausprotokoll” zu wechseln, starben sieben seiner nächsten sieben Patienten, darunter ein 22-Jähriger. Er trat von seiner Position zurück, weil das Krankenhaus ihm nicht erlauben würde, das Leben der Patienten zu retten.

“Pandemie der Ungeimpften”-Bewertung basierend auf Software-Standardeinstellungen

Macrae erklärte, warum so viele Krankenhäuser behaupteten, COVID-19 sei eine “Pandemie der Ungeimpften”. Sie sagte, dass Krankenhausaktenmanagementsysteme wie EPIC so eingerichtet wurden, dass alle Patienten, die mit COVID-19 aufgenommen wurden, standardmäßig als “ungeimpft” gekennzeichnet wurden, und Krankenschwestern nicht angewiesen wurden, wie sie das ändern können. Obwohl sie den wahren Status jedes Patienten in ihrem schriftlichen Diagramm notierten, basierten die von Krankenhäusern gemeldeten Statistiken auf dem Feld für den Impfstatus in der elektronischen Aufzeichnung und nicht auf den handschriftlichen Notizen jedes Patienten. Dieses spezifische Szenario fand Berichten zufolge bei Kaiser statt; es ist nicht bekannt, wie viele EPIC-Clients mit dem gleichen Standard eingerichtet wurden.

Sie teilte auch wertvolle Einblicke in das, was nach der Einführung von Impfstoffen passiert ist. Sie sagte, dass es nach der ersten Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff eine sehr hohe Anzahl von Anaphylaxieberichten gab, aber die Menschen zögerten sehr, darüber zu sprechen, weil sie glaubten, gefeuert zu werden. Kirsch stellt fest, dass in der Phase-3-Studie von Pfizer bei 22.000 Personen, die die Impfung erhielten, keine Fälle von Anaphylaxie gemeldet wurden. Dies bedeutet, dass die Impfungen angesichts der großen Diskrepanz zwischen dem, was vom Hersteller des Impfstoffs behauptet wurde, und dem, was tatsächlich passiert ist, als die Menschen anfingen, es zu erhalten, sofort ausgesetzt werden sollen.

Patienten, die nach der Einführung des Impfstoffs mit ungewöhnlichen Symptomen aufgenommen wurden

Nach der Einführung der Impfstoffe im März 2021 berichtet Macrae, dass zahlreiche Patienten mit ungewöhnlichen Symptomen wie neuen Gerinnungsstörungen, die zuvor nicht aufgetreten waren, Schlaganfällen, Herzanomalien und schnell einsetzender Demenz und Autoimmunerkrankungen aufgenommen wurden. Es gab auch viele seltene unerwünschte Ereignisse, die mit Frequenzen auftatten, die bisher nicht gesehen wurden. Zum Beispiel hatte ihr Krankenhaus in den letzten neun Jahren nur zwei Fälle von Personen mit Guillain-Barre-Syndrom gesehen. Nach der Einführung des Impfstoffs sahen sie zwei Fälle bei Patienten, die in den letzten 24 Stunden geimpft worden waren, und insgesamt vier Fälle in einem Zeitraum von nur sechs Wochen.

Sie fügte hinzu, dass jüngere Menschen mit ungewöhnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, zur gleichen Zeit, als die Impfstoffe für ihre jeweilige Altersgruppe eingeführt wurden. Ein anderer Arzt, mit dem Kirsch im Krankenhaus von Macrae sprach, teilte ihm mit, dass die Jabs zu einem Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 80 Prozent in Krankenhäusern führten.

Laut Macrae wurden einige medizinische Mitarbeiter gewarnt, dass die Meldung von Nebenwirkungen des Impfstoffs an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dazu führen würde, dass sie entlassen würden. Viele Ärzte sprechen immer noch nicht, weil sie befürchten, dass sie ihren Job verlieren, ihrem Ruf schaden oder ihre hart verdiente medizinische Lizenz verlieren werden.

