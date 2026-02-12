Wien/Brüssel – Heftiger Wirbel um eine brisante Anfrage im EU-Parlament! Der österreichische Abgeordnete Gerald Hauser schlug Alarm und wollte wissen, warum die Zahl der Krebsdiagnosen in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen ist. Doch statt klarer Antworten erlebte er nach eigenen Angaben Schweigen aus dem Gesundheitsausschuss. Für den Politiker ein Skandal, für Kritiker dagegen politisches Theater – denn Fachleute betonen, dass steigende Krebszahlen viele Ursachen haben können, etwa bessere Diagnostik, höhere Lebenserwartung oder veränderte Lebensgewohnheiten.

Besonders explosiv: Hauser brachte auch die Corona-Impfkampagnen ins Spiel und forderte Aufklärung, ob es irgendeinen Zusammenhang geben könnte. Wissenschaftliche Fachgesellschaften und Gesundheitsbehörden weisen solche Vermutungen jedoch entschieden zurück. Sie erklären, es gebe bislang keinerlei belastbare Belege dafür, dass zugelassene mRNA-Impfstoffe Krebs auslösen. Studien und weltweite Überwachungsprogramme hätten keine entsprechende Verbindung gezeigt. Trotzdem verbreiten sich entsprechende Spekulationen im Netz rasant – und sorgen für wachsende Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung.

Fest steht: Krebs bleibt eine der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Experten fordern deshalb weniger politische Schuldzuweisungen und mehr Investitionen in Forschung, Früherkennung und Prävention. Während der Streit im Parlament weiter gärt, mahnen Onkologen zur Sachlichkeit: Die wahren Ursachen steigender Erkrankungszahlen seien komplex – und einfache Antworten oder schnelle Schuldige gebe es nicht. Doch genau diese Suche nach klaren Verantwortlichen treibt die hitzige Debatte quer durch Europa immer weiter an.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!