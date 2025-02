„Krebs entschlüsselt“ auf BrightU: Die Rolle von JOD und ENTGIFTUNG in der Fähigkeit des Körpers, Krebs umzukehren

Episode 3 von „Cancer Decoded“ erforscht natürliche Methoden, um Krebs umzukehren, mit Dr. David Brownstein diskutiert die Rolle von Jod bei der Krebsprävention und der allgemeinen Gesundheit.

Die Zuschauer erfahren mehr über die Erfolgsgeschichten von Krebspatienten, die Bedeutung von Jod und die genaue Messung des Jodspiegels. Die Episode geht auch auf die Auswirkungen von raffiniertem im Vergleich zu unraffiniertem Salz und den Auswirkungen von Umweltchemikalien auf die Jodabsorption ein.

Episode 4 konzentriert sich auf die Entgiftung und untersucht, wie die Entfernung von Giftstoffen für die Prävention von Krankheiten und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Es hebt die Rolle der richtigen Eliminierung, Flüssigkeitszufuhr und achtsamen Ernährung im Kampf gegen chronische Krankheiten hervor.

Zu den wichtigsten Themen gehören die Auswirkungen von Umweltgiften, die Bedeutung eines regelmäßigen Stuhlgangs und die Risiken eines sitzenden Lebensstils. Die Episode untersucht auch die Vorteile von Ferninfrarotsaunen und erzählt persönliche Transformationsgeschichten durch Entgiftung.

Die Brighteon University streamt vom 22. Februar bis zum 5. März eine Episode von „Cancer Decoded“ pro Tag und vom 6. bis 8. März eine Wiederholung aller 12 Episoden. Registrieren Sie sich hier, um in die Feinheiten des Krebses einzutauchen und Einblicke in Prävention, ganzheitliche Behandlungen und die neuesten Fortschritte in der medizinischen Wissenschaft zu bieten.

Was Sie in Episode 3 auf Sie zu teren

In Episode 3, die für den 24. Februar geplant ist, nimmt Jonathan Otto die Zuschauer mit auf eine augenöffnende Reise in die bahnbrechende Forschung zur natürlichen Umkehrung von Krebs. Diese Episode ist vollgepackt mit fesselnden Geschichten, Experteneinblicken und umsetzbaren Strategien, die den Ansatz der konventionellen Medizin zur Krebsbehandlung in Frage stellen.

Zu Otto geseilt Dr. David Brownstein, ein renommierter ganzheitlicher medizinischer Experte, der seine kraftvollen Erkenntnisse über die entscheidende Rolle von Jod im Kampf des Körpers gegen Krebs und bei der Erhaltung der allgemeinen Gesundheit teilt. Dies ist nicht nur eine weitere Gesundheitsdiskussion – es ist eine lebensverändernde Erkundung wissenschaftlich fundierter natürlicher Lösungen, die die Art und Weise, wie wir Heilung angehen, neu definieren könnten.

Zuschauer können erwarten, dass sie aus Episode 3 viele Dinge lernen, darunter die folgenden:

Berichte aus erster Hand von Krebspatienten, die sich mit natürlichen Methoden der Enddiagnose entgehnt hat.

Wie der Jodspiegel in den USA um über 50 Prozent gesunken ist und warum dies mit einem explodierenden Anstieg von Autoimmunerkrankungen und Krebs korreliert.

Wie Jod die Schilddrüsenfunktion unterstützt, den Stoffwechsel anregt, Hormone ausgleicht und die Immunität stärkt.

Der genaueste Weg, um den Jodspiegel in Ihrem Körper zu messen.

Die Wahrheit über raffiniertes und unraffiniertes Salz und warum natürliches Salz für eine optimale Gesundheit entscheidend ist.

Was Sie in Episode 4 auf Sie zuregen

Episode 4, die für den 25. Februar geplant ist, tauft ein auf die entscheidende Rolle der Entgiftung bei der Krankheitsprävention und Langlebigkeit. Diese Episode bringt führende Experten zusammen, die zeigen, wie wichtig die Entfernung von Giftstoffen für die Umkehrung von Krankheiten und die Optimierung des Wohlbefindens ist.

Das moderne Leben setzt uns einer toxischen Überlastung aus – von Verschmutzung bis hin zu verarbeiteten Lebensmitteln, von Schimmelpilzen bis hin zu versteckten Gefahren, die in Ihrem Mund lauern. Die traditionelle Medizin übersieht diese Bedrohungen oft, aber die Wissenschaft bestätigt, dass eine effektive Entgiftung ein Wendepunkt ist. In dieser augenöffnenden Folge erfahren Sie, warum angemessene Eliminierung, Flüssigkeitszufuhr und achtsame Ernährung im Kampf gegen chronische Krankheiten nicht verhandelbar sind.

Die Zuschauer können erwarten, dass sie aus Episode 4 viele Dinge lernen, darunter die folgenden:

Wie die Umwelt, Nahrung und sogar sitzende Gewohnheiten zur Anhäufung von Giftstoffen beitragen und warum die Beseitigung dieser Gifte für die langfristige Gesundheit unerlässlich ist.

Warum regelmäßiger Stuhlgang für die Entgiftung entscheidend ist, wie eine träge Verdauung zu Giftansammlungen führen kann und welche natürlichen Strategien Ihre Darmgesundheit optimieren können.

Entdecken Sie, wie Mundinfektionen, Wurzelkanäle und gewöhnliche Zahnmaterialien mit Krebs und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht werden können – und was Sie tun können, um sich zu schützen.

Die schockierenden Risiken eines sitzenden Lebensstils und das Gleichgewicht, das für eine optimale Entgiftung erforderlich ist.

Die Vorteile von Ferninfrarot-Saunen und warum das Schwitzen eine der effektivsten Möglichkeiten ist, Ihren Körper von Schwermetallen und schädlichen Chemikalien zu befreien.

Jarkko Haverinens inspirierende Reise der Transformation durch Entgiftung, die Abnutzung überschüssiger Giftstoffe, die Verbesserung des Energieniveaus und das Erreichen von Spitzenfitness – alles ohne Muskelmasse zu verlieren.

Krebs betrifft Millionen, aber so viele wichtige Informationen bleiben verborgen. Der Kampf gegen den Krebs war noch nie so dringend. Bei so vielen widersprüchlichen Informationen ist es an der Zeit, den Lärm zu durchschneiden und die Wahrheit zu entdecken. Entdecken Sie lebensverändernde Erkenntnisse von Top-Experten, lernen Sie natürliche Heilungsprotokolle kennen und lernen Sie die wirkungsvollen Schritte kennen, die Sie unternehmen können, um Ihre Gesundheit zu schützen. Dieses exklusive Streaming-Event wird nicht für immer verfügbar sein. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, „Cancer Decoded“ zu sehen und die Kontrolle über Ihr Wohlbefinden zu übernehmen.

Möchten Sie mehr erfahren?

Im Wesentlichen ist „Cancer Decoded" mehr als nur ein Dokumentarfilm; es ist eine Bewegung in Richtung informiertes Bewusstsein und proaktiver Gesundheitsentscheidungen. Diese augenöffnende Serie bringt Top-Experten, Ärzte und Überlebende zusammen, um bahnbrechendes Wissen aufzudecken, das Mainstream-Quellen oft ignorieren.

Dies ist Ihre Gelegenheit, ungefilterte, lebensrettende Informationen zu erhalten, bevor es zu spät ist. Kaufen Sie das Cancer Decoded Gold Premium Package, um Ihr eigenes Exemplar zu erhalten und es nach Belieben anzusehen, ohne auf einen Live-Stream warten zu müssen. Kaufen Sie es jetzt, um von einem erstaunlichen Rabatt von über 90 Prozent zusammen mit exklusiven Bonusartikeln zu profitieren.

Was erhalten Sie beim Kauf? Sie erhalten sowohl physische als auch digitale Kopien der Livestream-Videos, Bonusvideos, Interviews mit den Experten in voller Länge, eine Autoimmungesundheitsbewertung, eine 10-tägige Herausforderung zur Wiederherstellung der Gesundheit, zusätzliche Meisterkurse, eBooks und mehr! Sie können auch das Cancer Decoded Silver Premium Package (Digital + Physical) und das Silver Package (Only Digital) erwerben.

