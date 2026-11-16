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Berlin – Klare Worte vom Grünen-Urgestein! Baden-Württembergs früherer Ministerpräsident Winfried Kretschmann (78) hält die 35-Stunden-Woche nicht mehr für zeitgemäß. Das sagte er am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Caren Miosga“. Jetzt eine Stunde länger zu arbeiten, sei doch „das Mildeste“, was man an Zumutungen ertragen könne. Den Vorstoß von Mercedes-Benz für längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich nannte er allerdings eine „Drohung“.

Die Sendung lief am Sonntag, dem 15. November, um 21:45 Uhr im Ersten. Laut ARD-Programmpresse lautete der Titel „Verstehen Sie die Wut der Jugend, Herr Kretschmann?“. Eigentlich ging es um die Proteste der jungen Generation, um Zukunftsängste, hohe Mieten und den neuen Wehrdienst. Neben Kretschmann saßen Juso-Chef Philipp Türmer (SPD) und die Potsdamer Bildungsforscherin Nina Kolleck in der Runde. Gestartet war Moderatorin Caren Miosga laut „Stuttgarter Zeitung“ aber mit der Krise der Autoindustrie.

Zur Einordnung: Kretschmann ist nicht mehr Regierungschef. Nach der Landtagswahl im März 2026 wählte der Landtag am 13. Mai seinen Parteifreund Cem Özdemir zum neuen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Kretschmann hatte das Land 15 Jahre lang regiert. Wenn er heute über Arbeitszeiten spricht, tut er das also als Ministerpräsident a. D. und als einer der bekanntesten Grünen des Landes – nicht als Regierungsvertreter.

Was sagte Kretschmann genau? Gefragt nach seiner Haltung zum Tarifkonflikt bei Mercedes-Benz, zog er sich laut „Stuttgarter Zeitung“ zunächst auf eine halbwegs neutrale Position zurück: „Ich verstehe es als Drohung von Mercedes, das ist ja noch nicht gemacht.“ Es sei eine „Ansage im Kampf mit der Arbeitnehmerschaft“. In der Sache müssten sich jetzt die beiden Tarifparteien „beharken“.

Dann wurde er grundsätzlicher. Die 35-Stunden-Woche sei von der IG Metall zu einer Zeit durchgesetzt worden, in der es hohe Produktivitätsfortschritte, überragende Produktlinien gegeben habe und Deutschland noch Exportweltmeister gewesen sei. Heute halte er sie nicht mehr für zeitgemäß. Jetzt eine Stunde länger zu arbeiten, sei doch „das Mildeste“, was man an Zumutungen ertragen könne. So gibt es die „Stuttgarter Zeitung“ wieder, die die Sendung ausgewertet hat.

Ein wichtiger Hinweis: Den Satz „nicht mehr zeitgemäß“ geben die vorliegenden Berichte als sinngemäße Wiedergabe in indirekter Rede wieder. Wörtlich belegt sind in den Mitschriften die Formulierungen „das Mildeste“, „Drohung“, „Ansage im Kampf mit der Arbeitnehmerschaft“ und „beharken“. Ein offizielles Transkript der ARD lag bis Montagmittag nicht vor; die Sendung ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Ein Blick zurück: Die 35-Stunden-Woche ist ein Symbol der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Die IG Metall erkämpfte den Einstieg 1984 mit einem wochenlangen Arbeitskampf in der Metall- und Elektroindustrie. Danach wurde die Arbeitszeit in Westdeutschland schrittweise verkürzt, bis 1995 die 35 Stunden erreicht waren. Für viele Beschäftigte steht sie bis heute für mehr Freizeit, mehr Familie und gesündere Arbeit. Für Arbeitgeber ist sie dagegen seit Jahren ein Kostenfaktor, den sie im internationalen Wettbewerb als Nachteil sehen. Genau auf diese Entstehungsgeschichte spielte Kretschmann an, als er auf die Zeit der hohen Produktivitätsfortschritte verwies.

Auffällig: Kretschmann sprach von einer Stunde mehr – Mercedes will deutlich mehr. Laut „Handelsblatt“, das sich auf Insider beruft, will der Konzern die tarifliche Wochenarbeitszeit von 35 auf 38 Stunden erhöhen, und zwar ohne Lohnausgleich. Ein Mercedes-Sprecher bestätigte dem SWR lediglich, dass man mit der Arbeitnehmerseite darüber spreche, „wie gemeinsam tragfähige Lösungen gefunden werden könnten“; dazu gehöre auch eine Erhöhung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Der SWR korrigierte dabei ausdrücklich eine frühere Version, in der es hieß, Mercedes habe die 38 Stunden bestätigt.

Die Begründung des Konzerns: Die strukturellen Kosten in Deutschland, einschließlich der Arbeitskosten, seien im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig. Mehr Arbeit ohne Lohnausgleich sei „der direkteste und fairste Weg“, diese Kosten zu senken, zitierte das „Handelsblatt“ einen Sprecher. Ende 2025 arbeiteten laut Unternehmen rund 164.000 Menschen bei Mercedes-Benz, davon etwa 108.000 in Deutschland.

Was bedeuten drei Stunden mehr für gleiches Geld? Rechnerisch steigt die Arbeitszeit um rund 8,6 Prozent. Umgekehrt sinkt der Stundenlohn um etwa 7,9 Prozent. Das Portal Telepolis hat es am Beispiel der Entgeltgruppe 7 der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg durchgerechnet: 3.703,50 Euro brutto im Monat entsprechen bei 35 Stunden rund 24,42 Euro pro Stunde, bei 38 Stunden nur noch rund 22,49 Euro.

Mercedes argumentiert mit den Arbeitskosten – und die Zahlen sind tatsächlich gewaltig. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts auf Basis von Eurostat-Daten kostete eine geleistete Arbeitsstunde im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland 2025 im Schnitt 49,50 Euro. Damit liegt Deutschland EU-weit auf Platz drei, nur Dänemark und Österreich sind teurer. Im EU-Durchschnitt waren es 35 Euro. In Rumänien, wo Mercedes ebenfalls produziert, lag der Wert bei 12 Euro – also bei weniger als einem Viertel.

Über alle Branchen hinweg zahlten Arbeitgeber in Deutschland laut Destatis 2025 durchschnittlich 45 Euro pro Arbeitsstunde, rund 29 Prozent mehr als im EU-Schnitt. Destatis weist allerdings darauf hin, dass die Werte für 2025 eine Fortschätzung auf Basis der Arbeitskostenerhebung von 2020 sind.

Und die Gewerkschaft? Die IG Metall lehnt eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche ab. IG-Metall-Chefin Christiane Benner erklärte laut SWR mit Blick auf die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie, man werde entsprechende Forderungen regionaler Arbeitgeberverbände entschieden zurückweisen. Laut Telepolis hat die Gewerkschaft in der vergangenen Woche 24-Stunden-Warnstreiks beschlossen; die Mitglieder in ausgewählten Betrieben stimmen darüber ab. Eine direkte Reaktion von IG Metall oder DGB auf Kretschmanns Äußerungen bei Miosga fanden wir bis Montagmittag nicht.

Der Konflikt hatte sich zuletzt deutlich verschärft. Laut Telepolis verkündete der Mercedes-Vorstand am Donnerstag einen Stopp aller Investitionen in deutsche Werke und kündigte an, zu prüfen, ob einige geschlossen werden. Nach Berichten über das „Handelsblatt“ sollen auch Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie die Gewinnbeteiligung auf dem Prüfstand stehen. Mercedes selbst hat diese Details öffentlich nicht im Einzelnen bestätigt.

Zurück zur Sendung: Den größten Teil der Stunde ging es um die junge Generation. Kretschmann zeigte dabei laut „Express“ Verständnis für die Proteste der Gen Z: „Solch ein Prozess, der sich mit der Zukunft beschäftigt, wer soll den denn sonst machen, wenn nicht Jugendliche?“ Wenn man jung sei, habe man zur Freiheit „ein etwas anarchisches Verhältnis“, als Erwachsener sei Freiheit mit Verantwortung verbunden.

Beim Thema Wehrpflicht widersprach er jungen Leuten, die sagen, sie sollten Krieg für Erwachsene führen: „Das machen sie für sich selber.“ Juso-Chef Türmer konterte laut „Express“, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht stehe derzeit wahrscheinlich gar nicht zur Debatte. Türmer kritisierte vor allem die Lage an den Schulen: Probleme, die er schon als Schüler erlebt habe, seien „nicht gelöst“, sondern „noch schlimmer“ geworden.

Bei den Mieten zeigte Kretschmann ebenfalls Verständnis: „Da verstehe ich den Protest der jungen Leute vollkommen.“ Zugleich warnte er vor „dysfunktionalen Vorschlägen“ und nannte als Beispiel die Debatte um Vergesellschaftung in Berlin. Preiswerter bauen sei aus seiner Sicht ein realistischerer Weg.

Kolleck, die an der Universität Potsdam zu Bildung forscht, war als Wissenschaftlerin in der Runde. Ihre Aussagen spielen in den vorliegenden Berichten über die Sendung nur eine Nebenrolle; zur Arbeitszeitdebatte ist von ihr nichts überliefert. Wer sich ein vollständiges Bild machen will, sollte die gesamte Sendung in der Mediathek anschauen.

Unterm Strich: Kretschmann stellt sich nicht hinter Mercedes, nennt den Vorstoß eine Drohung und verweist auf die Tarifpartner. Gleichzeitig rüttelt er am Symbol der 35-Stunden-Woche und hält eine Stunde mehr Arbeit für zumutbar. Damit liegt er näher an den Arbeitgebern als an der IG Metall – und dürfte in seiner eigenen Partei und bei den Gewerkschaften für Diskussionen sorgen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kretschmann spricht aus, was viele in der Wirtschaft denken, aber Politiker selten laut sagen. Wer im internationalen Wettbewerb bestehen will, kann sich nicht dauerhaft die teuersten Arbeitsstunden und die kürzesten Wochen leisten. Dass ausgerechnet ein Grüner das sagt, macht die Debatte ehrlicher.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem ist Vorsicht angebracht. Im Fernsehstudio redet es sich leicht über eine Stunde mehr. Für die Frau am Band, die Schicht arbeitet und Kinder versorgt, ist das keine Kleinigkeit – vor allem dann nicht, wenn sie für die zusätzliche Arbeit keinen Cent mehr bekommen soll.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende entscheiden nicht Talkshow-Gäste, sondern die Tarifparteien. Mercedes sollte nicht mit Investitionsstopps drohen, die IG Metall sollte nicht jede Flexibilität verweigern. Gute Kompromisse entstehen, wenn beide Seiten ehrlich auf den Tisch legen, was der Standort wirklich braucht.

Was meinen Sie: Ist die 35-Stunden-Woche noch zeitgemäß – oder hat Kretschmann recht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

ARD-Programmpresse: Caren Miosga am 15. November 2026, Gäste und Thema: https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/pressemeldungen/20261113-caren-miosga-15-november-pm-100.html

Statistisches Bundesamt: EU-Vergleich der Arbeitskosten 2025: https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Arbeitsmarkt/EU_HoeheArbeitskosten.html

Stuttgarter Zeitung: Winfried Kretschmann bei Caren Miosga: https://www.stuttgarter-zeitung.de/politik/winfried-kretschmann-bei-caren-miosga-ich-verstehe-den-protest-der-jungen-79705478.html

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