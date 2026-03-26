+++ KRIEG OHNE ENDE! IRAN SCHLÄGT ZURÜCK – KEINE KAPITULATION IN SICHT! +++

Der Nahe Osten steht in Flammen – und ein Ende ist nicht in Sicht! Während die Welt gebannt auf die Eskalation blickt, macht ein erfahrener russischer Top-Diplomat klar: Der Iran denkt nicht daran, die Waffen zu strecken. Stattdessen setzt Teheran auf knallharte Gegenwehr und fährt seine Angriffe weiter hoch. Hinter den Kulissen läuft ein geopolitisches Machtspiel, das die globale Ordnung erschüttern könnte. Russland warnt vor einer weiteren Zuspitzung, während die USA und ihre Verbündeten zunehmend unter Druck geraten. Der Konflikt hat längst eine neue Dimension erreicht – mit unberechenbaren Folgen für die gesamte Region.

Doch was treibt den Iran an? Laut Einschätzung des ehemaligen Botschafters ist es ein gefährlicher Mix aus Nationalstolz, strategischem Kalkül und dem Gefühl, von außen bedroht zu sein. Die Angriffe von außen haben die Bevölkerung zusammengeschweißt, Kritik verstummt – zumindest vorerst. Gleichzeitig brodeln im Inneren massive Spannungen: Wirtschaftskrise, Inflation, soziale Unzufriedenheit. Doch im Angesicht der Bomben rückt all das in den Hintergrund. Die Führung in Teheran nutzt diesen Moment, um ihre Macht zu festigen – und setzt dabei auf asymmetrische Kriegsführung mit Raketen, Drohnen und gezielten Nadelstichen gegen den Gegner.

Und die USA? Die Supermacht wirkt angeschlagen! Trotz massiver Militärschläge gelingt es Washington offenbar nicht, den iranischen Widerstand zu brechen. Stattdessen wächst der Druck im eigenen Land, der Krieg kostet Ansehen, Geld und politische Stabilität. Experten sehen bereits Anzeichen für eine mögliche Exit-Strategie. Doch selbst ein Rückzug würde keine Ruhe bringen – denn solange der Konflikt weiterköchelt, bleibt der gesamte Nahe Osten ein Pulverfass. Klar ist: Dieser Krieg wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern am Verhandlungstisch. Doch bis dahin könnte die Welt noch viele Schockmomente erleben.

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