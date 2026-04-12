+++ KRIEGS-ALARM AM ÖL-Nadelöhr! TRUMP DROHT MIT TOTAL-BLOCKADE VON HORMUS – „LETZTER REST IRANS WIRD ERLEDIGT!“ +++

Ein politischer Paukenschlag erschüttert die Welt: Nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Iran geht Donald Trump in die Offensive – und kündigt eine drastische Maßnahme an, die den globalen Ölhandel ins Chaos stürzen könnte! Die USA wollen die strategisch wichtigste Wasserstraße der Welt, die Straße von Hormus, vollständig abriegeln. Ein Schritt mit Sprengkraft: Durch dieses Nadelöhr fließt ein erheblicher Teil der weltweiten Ölversorgung – täglich passieren zahlreiche Tanker die Passage. Jetzt droht die komplette Blockade! Trump spricht von „weltweiter Erpressung“ und kündigt an, kein Schiff mehr durchzulassen. Die US-Marine soll jedes Schiff stoppen, das mit dem Iran kooperiert oder angebliche Gebühren zahlt. Die Botschaft ist klar: Wer zahlt, wird auf hoher See gestoppt!

Die Lage spitzt sich dramatisch zu. Trump lässt keinen Zweifel daran, dass er bereit ist, militärisch weiter zu eskalieren. In scharfen Worten erklärt er, die US-Streitkräfte würden iranische Minen zerstören und auf jeden Angriff „mit voller Härte“ reagieren. Besonders brisant: Der Ex-Präsident spricht davon, dass Irans militärische Strukturen bereits weitgehend zerstört seien – und droht gleichzeitig damit, „den letzten Rest Irans zu erledigen“. Hintergrund ist der Streit um das Atomprogramm, bei dem der Iran laut Trump nicht bereit sei, seine Ambitionen aufzugeben. Für ihn ist das eine rote Linie: Eine Atommacht Iran komme unter keinen Umständen infrage. Die aggressive Rhetorik lässt weltweit die Alarmglocken schrillen – Experten fürchten eine unkontrollierbare Eskalation im Nahen Osten.

Auch diplomatisch brodelt es: Hochrangige Gespräche, unter anderem mit JD Vance, Steve Witkoff und Jared Kushner, sollen zuvor stundenlang mit iranischen Vertretern verhandelt haben – ohne Durchbruch. Selbst internationale Vermittlungsversuche, etwa unter Beteiligung Pakistans, konnten den Konflikt nicht entschärfen. Jetzt steht die Welt vor einer neuen Eskalationsstufe: Eine Blockade der Straße von Hormus könnte nicht nur die Energiepreise explodieren lassen, sondern auch militärische Gegenreaktionen provozieren. Die Angst vor einem Flächenbrand wächst – und die Frage steht im Raum: Steht die Welt am Rande eines neuen großen Konflikts?

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