KRIEGS-ALARM AM ÖL-NERV DER WELT! TRUMP RUFT ZUR MARINE-MACHT – IRAN SPOTTET ÜBER „HILFERUF“ DER USA

Die Lage rund um die strategisch extrem wichtige Straße von Hormus spitzt sich dramatisch zu. US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, eine internationale Marinekoalition zur Sicherung der Meerenge aufstellen zu wollen. Mehrere Länder könnten demnach gemeinsam mit den Vereinigten Staaten Kriegsschiffe entsenden, um die lebenswichtige Route für den globalen Ölhandel offen zu halten. Die Straße von Hormus gilt als eine der bedeutendsten Energierouten der Welt – und der Schiffsverkehr dort ist nach jüngsten Spannungen nahezu zum Stillstand gekommen. Händler reagieren nervös, die Ölpreise steigen rasant, während die Welt auf eine mögliche militärische Eskalation blickt.

Trump machte deutlich, dass zahlreiche Staaten ein Interesse daran haben könnten, die Route zu sichern. Besonders Länder, deren Wirtschaft stark vom Öltransport durch die Meerenge abhängt, seien betroffen. Genannt wurden unter anderem China, Frankreich, Japan, Südkorea und Vereinigtes Königreich. Doch ob diese Staaten tatsächlich Kriegsschiffe entsenden werden, bleibt unklar. Die Ankündigung wirkt bislang eher wie ein politischer Appell – oder ein Versuch, eine internationale Front gegen den Iran aufzubauen. Hintergrund ist die zunehmende Bedrohung des Schiffsverkehrs in der strategischen Meerenge, die den Persischen Golf mit dem offenen Meer verbindet und für den weltweiten Energiehandel von enormer Bedeutung ist.

Teheran reagierte prompt – und mit offener Verachtung. Der Marine-Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Aziz Reza Tangsiri, verspottete die amerikanische Initiative öffentlich auf der Plattform X (Twitter). Er erklärte, die USA hätten bereits mehrfach falsche Behauptungen über die Zerstörung iranischer Marinekapazitäten verbreitet und würden nun andere Staaten um Unterstützung bitten. Auch Irans Außenminister Abbas Araghtschi meldete sich zu Wort und sprach von einem amerikanischen Versuch, internationale Hilfe zu mobilisieren. Zugleich rief er die Staaten der Region auf, ausländische Militärkräfte zurückzudrängen. Die Botschaft aus Teheran ist eindeutig: Die Straße von Hormus sei nicht blockiert, sondern lediglich unter iranischer Kontrolle – doch der geopolitische Schlagabtausch zeigt, wie explosiv die Situation rund um den wichtigsten Ölpass der Welt inzwischen geworden ist.

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