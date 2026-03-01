KRIEGS-POKER AM GOLF! TRUMP DROHT MIT „NIE DAGEWESENER WUCHT“ – TEHERAN SCHWÖRT VERHEERENDE SCHLÄGE

Dubai – Die Welt hält den Atem an! Donald Trump warnt den Iran vor einer dramatischen Eskalation – und findet Worte, die wie ein Donnerschlag klingen. Auf seiner Plattform Truth Social droht der US-Präsident mit massiver Vergeltung, sollte Teheran ernst machen. „Sie sollten das besser nicht tun“, schreibt Trump – und kündigt für den Fall eines Angriffs eine Antwort mit nie dagewesener Wucht an. Zuvor hatte der Iran erklärt, man werde „sehr hart zuschlagen“, härter als je zuvor. Die Spirale der Drohungen dreht sich immer schneller – und die internationale Gemeinschaft blickt mit wachsender Sorge auf die explosive Lage im Nahen Osten.

Die dramatische Zuspitzung folgt auf Schockmeldungen aus Teheran. Der Iran bestätigte die Tötung des Obersten Führers Ali Khamenei – ein Ereignis mit enormer Sprengkraft für die gesamte Region. Kurz darauf verschärfte Trump online den Ton und verwies auf die iranische Ankündigung, noch am selben Tag besonders hart zuzuschlagen. Beobachter sprechen von einer brandgefährlichen Konstellation: Zwei Machtzentren, die sich mit immer schärferen Worten überziehen – und ein Konflikt, der jederzeit in offene militärische Konfrontation umschlagen könnte.

Auch aus Teheran kommen unmissverständliche Botschaften. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Qalibaf attackiert die Staatschefs der USA und Israels frontal, spricht von „dreckigen Verbrechern“ und kündigt „verheerende Schläge“ an. Vor laufenden Kameras erklärt er, eine rote Linie sei überschritten worden – nun müsse der Gegner den Preis zahlen. Seine Worte klingen wie eine offene Kampfansage. Während Diplomaten hinter verschlossenen Türen fieberhaft nach Auswegen suchen, wächst die Angst vor einer Eskalation, die weit über die Region hinausreichen könnte.

