Kriftel: Schüsse mit Schreckschusswaffe lösen größeren Polizeieinsatz aus

1. Schüsse mit Schreckschusswaffe lösen größeren Polizeieinsatz aus, Bahnhof Kriftel, Dienstag, 31.01.2023, 17:00 Uhr

(sun)Am Dienstagnachmittag sorgten Schüsse aus einer Schreckschusspistole am Krifteler Bahnhof für einen größeren Polizeieinsatz. Gegen 17:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen bei der Polizei, dass zwei Männer am Krifteler Bahnhof mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert hätten. Zeitnah rückten Einsatzkräfte an und konnten die zwei Tatverdächtigten, einen 21-Jährigen und einen 28-Jährigen vor Ort in einer Unterführung wiederstandlos festnehmen. Als die Beamten die beiden durchsuchten, wurden beim 21-Jährige eine Schreckschusswaffe mitsamt Patronenhülsen und bei seinem Begleiter ein Taschenmesser und Tierabwehrspray aufgefunden und sichergestellt. Bei einer Absuche konnten am Bahnhof Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe gefunden werden. Daraufhin brachte man die beiden Männer für weitere Maßnahmen zur Polizeistation in Hofheim. Die Beiden müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden