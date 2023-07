Kriminalität: Ein Tag in der NoGo – Area Wiesbaden!

1. Im Park ausgeraubt

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Parkanlage “Warmer Damm” Samstag, 01.07.2023, 04:50 Uhr

(am) Am Samstagmorgen überfielen in einer Parkanlage zwei unbekannte Täter einen Mann und nahmen ihm sein Bargeld ab. Die Täter konnten flüchten. Der 51-jährige Geschädigte aus Wiesbaden hielt sich gegen 04:50 Uhr in der Parkanlage “Warmer Damm” auf, als ihn zwei unbekannte Personen ansprachen und darum baten, Geld gewechselt zu bekommen. Als der Geschädigte seine Geldbörse herausholte, soll eine der Personen unvermittelt gegen den Kopf des Wiesbadeners getreten und Geld gefordert haben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hätten die Täter außerdem ein Messer und eine Schusswaffe vorgezeigt. Nachdem sie dem Opfer das Bargeld entrissen hatten, flüchteten diese in Richtung Marktplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizeikräfte verlief bisher erfolglos. Der Geschädigte wurde durch die Attacke leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer im Alter von ca. 18 Jahren gehandelt haben. Beide wären ca. 180 cm groß. Einer hatte eine schlanke Figur, dunkle Haare und trug ein einen roten Jogginganzug. Der andere trug einen Bart und dunkelblaue Kleidung. Das Haus des Jugendrechts nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Schlägerei auf Supermarktparkplatz,

Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 30.06.2023, 15:48 Uhr

(cp)Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wiesbaden zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zwei 19 und 29 Jahre alte Männer begegneten sich am Freitag gegen 15:48 Uhr zufällig vor einem Supermarkt in der Erich-Ollenhauer Straße und schlugen anscheinend sofort aufeinander ein. Der 19-Jährige soll seinen Kontrahenten hierbei mit einer Getränkedose niedergeschlagen und am Boden liegend weiter auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend floh der junge Mann zwar, konnte aber durch eine Streife noch in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Ernsthaft verletzt wurde keiner der beiden. Hintergrund der Auseinandersetzung sind vermutlich bereits länger schwelende Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Vollkommen unklar ist jedoch, wer hier zuerst auf wen losging. Beide behaupten aus heiterem Himmel und ohne jede Vorwarnung vom jeweils anderen angegriffen worden zu sein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 3452340 beim 3. Revier zu melden.

3. Mit Flasche zugeschlagen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Holzstraße / Homburger Straße, Samstag, 01.07.2023, 23:58 Uhr

(cp)Freitagnacht gerieten drei Männer in Wiesbaden in einen Streit, der in einer heftigen Auseinandersetzung mündete. Zwei von ihnen gingen mit Flaschen aufeinander los. Drei Männer gerieten am Freitag kurz vor Mitternacht in der Holzstraße in einen derben Streit. Ein 39 Jahre alter Mann aus Wiesbaden hatte am Abend mit Bekannten in einer dortigen Grünanlage gegrillt. Zuletzt saßen er und eine 46-jährige Bekannte auf einer der Parkbänke, als zwei 33 und 34 Jahre alte Männer sich vis-à-vis auf eine andere Bank setzten. Diese hätten sich sehr laut sowie in äußerst unangemessener Art und Weise unterhalten. Als der 39-Jährige die beiden hieraufhin ansprach, entwickelte sich ein Streit, in dessen Folge die beiden Fremden schließlich auf den Mann losgegangen sein sollen. Es soll hierbei zu gegenseitigen Schubsereien und auch Schlägen gekommen sein. Anwohnerinnen und Anwohner alarmierten hieraufhin die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte, derweil die Auseinandersetzung noch weiter Fahrt aufnahm. Der 34-Jährige schlug seinem Kontrahenten dann plötzlich eine Glasflasche auf den Kopf und die beiden Angreifer fuhren mit ihren Fahrrädern weg. Der 39-Jährige nahm nun seinerseits eine Flasche und warf sie nach dem flüchtenden 34-Jährigen. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser durch eine Streife angetroffen und festgenommen werden. Seinem Mittäter gelang die Flucht zwar zunächst, er konnte aber zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Kontrahenten erlitten lediglich geringfügige Verletzungen und konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen werden.

4. Busfahrer mit Pfefferspray attackiert, Wiesbaden, Dotzheim, Greifstraße, Sonntag, 02.07.2023, 01:09 Uhr

(cp)Samstagnacht wurden zwei Busfahrer in Wiesbaden von einem 23-Jährigen mehrfach beleidigt und schließlich mit Pfefferspray attackiert. Der Mann floh, wurde aber von der Polizei geschnappt. Gegen 01:10 Uhr mussten zwei Linienbusse in der Greifstraße einen unfreiwilligen Stopp einlegen. Grund hierfür war ein im Halteverbot stehender Audi, der die Durchfahrt der Busse blockierte. Die beiden 57 und 58 Jahre alten Busfahrer stiegen aus, gingen zu dem Auto und baten dessen Fahrerin darum weiterzufahren. Hieraufhin brach der Beifahrer der Frau, ein 23 Jahre alter Mann aus Wiesbaden, sofort einen Streit vom Zaun. Der junge Mann stieß dabei übelste Beleidigungen aus und besprühte die beiden Männer dann mit Pfefferspray. Die Frau fuhr hiernach mit ihrem Auto weg und der Täter flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Neubaugebiet. Nach Zeugenhinweisen konnte der Mann, welcher dort nicht wohnhaft ist, in einem der dortigen Mehrfamilienhäuser festgenommen werden. Die beiden Busfahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten später weiterfahren.

5. Kellerräume in mehreren Wohnhäusern aufgebrochen, Wiesbaden, Südost, Schinkelstraße / Welschstraße, Donnerstag, 29.06.2023, 20:00 Uhr bis Freitag, 30.06.2023, 06:30 Uhr

(cp)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in der Schinkelstraße und in der Welschstraße in die Kellerräume von insgesamt 19 Mehrfamilienhäusern ein. Die Unbekannten gelangten vermutlich über die Tiefgaragen der dortigen Gebäudekomplexe in die Keller. Hier brachen sie mehrere Kellerabteile auf und entwendeten unter anderem Werkzeug, ein Fahrrad, Waschmittel und einen Kinderwagen im Wert von insgesamt rund 4.000 Euro. Erheblich höher fiel der Sachschaden aus. Dir Täter gingen eine Vielzahl weiterer Abteile an und richteten hierbei Schäden in Höhe von circa 15.000 Euro an. Zeuginnen und Zeugen, die im Laufe der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden geben, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

6. Exhibitionisten in Mainz-Kastel und im Bergkirchenviertel, Wiesbaden, Mz.-Kastel, Frankfurter Straße und Wiesbaden, Kellerstraße, Samstag, 01.07.2023, 00:19 Uhr und 11:00 Uhr

(cp)Freitagnacht zeigte sich in Mz.-Kastel ein Unbekannter einer 25 Jahre alten Frau in schamverletzender Weise. Die Frau war gegen 00:20 Uhr in der Frankfurter Straße unterwegs, als sie den Mann bemerkte. Dieser stand auf der Straße, sah sie an und manipulierte hierbei an seinem Geschlechtsteil. Als die Frau ihr Mobiltelefon in die Hand nahm, rannte der Täter davon. Der Exhibitionist soll 40 bis 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß und dünn gewesen sein. Er habe graublondes Haar und sei mit einer kurzen schwarzen Hose bekleidet gewesen. Am Samstagvormittag entblößte sich in der Kellerstraße eine männliche Person. Gegen 11:00 Uhr ging eine Frau mit ihrem Hund spazieren, als plötzlich eine komplett unbekleidete Person hinter einem Baum hervorkam und sich der Frau in schamverletzender Weise präsentierte. Anschließend flüchtete die Person. Zu dieser Person ist keine nähere Beschreibung bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Kurve verpasst – Betrunkener rauscht in geparkte Autos, Wiesbaden, Rheingauviertel, Lahnstraße, Samstag, 01.07.2023, 02:17 Uhr

(cp)Ein betrunkener Autofahrer hat Freitagnacht in Wiesbaden bei einem Unfall und 45.000 Euro Schaden verursacht. Er fuhr in einer Kurve geradeaus, direkt in zwei geparkte Fahrzeuge.

Ein 22 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Samstag in der Lahnstraße einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der junge Mann kam aus Richtung Innenstadt und befand sich auf dem Heimweg nach Bad Schwalbach. In einer leichten Rechtskurve, etwa 90 Meter vor der Einmündung Friedrich-Naumann-Straße fuhr er mit seinem Kleinwagen dann gegen 02:20 Uhr einfach geradeaus. Anscheinend ungebremst prallte er gegen einen am Straßenrand geparkten Range Rover, an welchem alleine mindestens 30.000 Sachschaden entstand. Durch die Wucht des Aufpralls schob er diesen noch auf einen dahinter abgestellten Mercedes SLK, der ebenfalls schwer beschädigt wurde. Sein Citroen ist ein Fall für die Schrottpresse. Dass der junge Mann die Kurve verpasst hatte, könnte nicht zuletzt an seinem Alkoholpegel gelegen haben. Bei einem Atemalkoholtest brachte er es auf einen Wert von 1,56 Promille. Da er sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde er in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert und ambulant behandelt. Hierbei konnte er auch eine Blutprobe abgeben. Zeuginnen und Zeugen, denen der gelbe Citroen DS 3 gegebenenfalls bereits vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 0611-3452340 beim 3. Polizeirevier zu melden.