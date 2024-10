Kriminalreport aus Hessen! So sieht ein Wochende wirklich in Südhessen aus!

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Schwere Körperverletzung und Raub am Kaisertor – Festnahme!

Frankfurt (ots)

(lo) Am frühen Samstagmorgen (12.10.2024) gegen 04:20 Uhr traf ein 34-jähriger Mann am Kaisertor auf zwei Männer im Alter von 22 und 33 Jahren. Zunächst konsumierten sie gemeinsam alkoholische Getränke und machten dabei Fotos mit dem Handy des 34-Jährigen. Im weiteren Verlauf nahm der 22-Jährige das Smartphone der Marke „IPhone“ des Geschädigten an sich.

Anschließend schlugen er und sein 33-jähriger Begleiter dem Handybesitzer unvermittelt mehrfach ins Gesicht.

Nach erfolgter Tat flüchteten die Täter samt Raubgut in Richtung Taunusstraße. Der Geschädigte verfolgte sie und bot ihnen Geld für die Rückgabe seines Handys an. Sie händigten das Gerät kurz aus, griffen ihn dann aber erneut an, schlugen und traten auf ihn ein.

Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen, darunter Platzwunden, Prellungen und Frakturen im Gesicht.

Die beiden Täter ergriffen erneut die Flucht, konnten aber kurze Zeit später aufgrund eines Zeugenhinweises in der C-Ebene des Hauptbahnhofes angetroffen und festgenommen werden. Bei dem 22-Jährigen wurde das geraubte Handy sichergestellt, auf dem sich auch die zuvor angefertigten Fotos befanden, anhand derer die Männer zweifelsfrei identifiziert werden konnten.

Der 34-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Versuchte räuberische Erpressung in Bad Homburg +++

Versuchte räuberische Erpressung gegen Restaurant 61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Louisenstraße Freitag, 11.10.2024, 14:45 Uhr

Am Freitagnachmittag sollte ein Restaurant im Bereich der Louisenarkaden Ziel einer räuberischen Erpressung werden. Der bisher nicht bekannte Täter forderte unter Gewaltandrohung die Herausgabe von Bargeld. Nur aufgrund der Handlungen des Geschädigten kam es nicht zur Vollendung der Tat. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, ausländisches Erscheinungsbild, 1,70m – 1,80m groß, 40 – 50 Jahre alt, hervorstehender Bauch, dunkle kurze Haare, Brille. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Jeans. Führte eine Umhängetasche mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

+++Straßenraub in Wiesbaden+++

Wiesbaden, Gartenfeldstraße,

Freitag, 11.10.2024, 19.30 Uhr

(akl) Ein 36-jähriger Mann ist am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Gartenfeldstraße von vier Männern überfallen und ausgeraubt worden.

Unter Vorhalt eines Messers sei er aufgefordert worden, seine Wertsachen auszuhändigen. Nach der Übergabe eines dreistelligen Geldbetrages habe ihn der Haupttäter noch ins Gesicht geschlagen. Die Personengruppe sei anschließend geflüchtet.

Der Haupttäter sei 175 – 180 cm groß und dunkelhäutig gewesen und habe eine schwarze Jacke getragen. Der Geschädigte beschrieb ihn als somalisch. Zwei weitere Täter hätten afghanisch gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611-3450 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen

Fahrzeug mutmaßlich in Wiesbaden angezündet

Wiesbaden, Schulberg

Sonntag, 13.10.2024, 03:45 Uhr

(mk) Zu einem Brand eines Pkws kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Gegen 03:45 Uhr wurde der Polizei durch aufmerksame Passanten ein brennender Pkw im Bereich des „Schulberg“ gemeldet.

Durch ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Dennoch wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung, weshalb die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen

Reinheim: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt mit Schusswaffe – Festnahme des Tatverdächtigen!

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Samstagmittag (12.10.2024, wir haben berichtet) in der Hirschbachstraße in Georgenhausen konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnten die Ermittler in Ober-Ramstadt-Modau eine Wohnung lokalisieren, in der sich der 58-jährige Tatverdächtige aufhielt.

In dieser haben ihn Spezialkräfte der Polizei am Sonntagfrüh (13.10.2024) kurz nach 2 Uhr widerstandslos festgenommen.

Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen dauern weiter an.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt, über die Pressemeldung hinaus, gemacht werden.

Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5885181

+++ versuchter Raub in Brechen +++

Limburg (ots)

Versuchter Raub 65611 Brechen-Niederbrechen, Marktstraße Samstag, 12.10.2024, 03:28 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurden vier Geschädigte von zwei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe ihres Geldes aufgefordert.

Die vier Geschädigten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg und dem Rhein-Lahn-Kreis waren zur Tatzeit auf dem Heimweg von der Kirmes in Niederbrechen. In der Marktstraße wurde sie von zwei unbekannten Tätern angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der Täter die Geschädigten auf, ihre Geldbörsen vorzuzeigen und ihr Bargeld auszuhändigen. Einer der Geschädigten wurde von einem der unbekannten Täter zudem in den Schwitzkasten genommen. Als die Täter bemerkten, dass einer der Geschädigten die Polizei verständigt hatte, ergriffen sie die Flucht. Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Männlich, 20 Jahre alt, 175cm groß, 3-Tage-Bart, muskulöse Statur, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit weißem Pullover, schwarzer Jacke, schwarzer Hose, Bauchtasche 2. Männlich, 20 Jahre alt, 190cm groß, dünn, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit weißem Pullover, weißer Trainingshose und schwarzer Bauchtasche

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Westhessen