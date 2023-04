Kronberg: Auseinandersetzung in Asylheim löst größeren Polizeieinsatz aus!

(Sto) Am Montagabend wurden bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Kronberg insgesamt zehn Personen verletzt. Demnach hatte sich gegen 23:10 Uhr ein Zeuge gemeldet, der eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachten konnte. Sogleich begaben sich mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort. Die ersteintreffenden Beamten konnten die Situation vor Ort beruhigen und insgesamt 12 beteiligte Personen feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Familien in Streit, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten kam. Insgesamt zehn Personen wurden leicht verletzt, acht von ihnen wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eröffnet, welche bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg bearbeitet werden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden