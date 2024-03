Lärmbelästigung durch Offshore-Windkraftanlagen könnte zur AUSLÖSCHUNG VON WALEN führen

Seit Jahren besteht die Regierung darauf, dass die Zunahme der Todesfälle von Walen, Delfinen und Walen vor der Ostküste nichts mit dem hohen Dezibel-Stapel durch den Bau und Betrieb großer industrieller Windkraftanlagen und der Bootsaktivität in Gebieten zu tun hat, die zuvor ungesterbt wurden.

Am 18. Februar 2022 veröffentlichte die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Fisheries, auch National Marine Fisheries Service genannt, eine Geschichte mit dem Titel “A Whale’s World of Sound“, die beschrieb, wie “Sound” für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Walen – Walen, Delfinen und Schweinswalen – und anderen Meeresarten entscheidend ist. (Verwandte: Windkraftanlagen mit erneuerbarer Energie TÖTEN WALE, beweist der Dokumentarfilm.)

Für Wale kann die Exposition gegenüber “Geräuschen” unmittelbare Auswirkungen haben, wie z.B. Verhaltensstörungen und Auswirkungen auf das Gehör. Sie können auch zu längerfristigen Auswirkungen wie erhöhtem Stress führen.

Zunehmend Hintergrundgeräusche, insbesondere in Bereichen mit anhaltender und starker Nutzung, reduziert ihre “Hör- und Kommunikationsräume” – was es für Wale schwieriger macht, zu kommunizieren, zu navigieren und kritische Geräusche von Raubtieren und Beute zu hören.

Für Menschen haben die Gesundheitsbehörden zugegeben, dass das “Windturbinensyndrom” real ist. Zu nah an Windkraftanlagen zu leben, kann unter anderem Herzkrankheiten, Migräne, Panikattacken, Schlafentzug, Tinnitus und Schwindel verursachen, so Untersuchungen des New Yorker Kinderarztes und Psychiaters Dr. Nina Pierpont. (Verwandte: Windparks stellen Gesundheitsrisiken für die Anwohner dar, aber den Regierungen auf der ganzen Welt ist es egal.)

Laut dem Dolphin Research Center gibt es 16 Arten von Walen und Delfinen, die trotz jahrzehntelangem Schutz als vom Aussterben bedroht oder gefährdet gelten.

Der Nordatlantische Schnatwal wurde als der am kritischsten gefährdete Großwal der Welt identifiziert.

Am Montag, den 23. Oktober 2023, gab das North Atlantic Right Whale Consortium bekannt, dass die Schätzung der Nordatlantik-Rechtwalpopulation für 2022 356 Individuen betrug – eine Abwärtskurve von der Schätzung von 2021, die als 364 neu berechnet wurde, hauptsächlich aufgrund von 18 2021 geborenen Kälbern.

Vorsitzender des Konsortiums Dr. Scott Kraus sagte: “Wir verletzen und töten diese Wale weiterhin mit alarmierender Geschwindigkeit, so dass sie grundlegende biologische Funktionen wie Wachstum und Fortpflanzung nicht erfüllen können. Während die absoluten Bevölkerungszahlen wichtig sind, sind andere Indikatoren entmutigend. Bis wir Strategien umsetzen, die Verletzungen und Todesfälle beseitigen und die Gesundheit von Trundwalen fördern, wird diese Art weiter kämpfen.”

In einer Pressemitteilung sagte Philip Hamilton, der leitende Wissenschaftler des Anderson Cabot Center des New England Aquariums und Kurator der Konsortiumsdatenbank: “Wir können uns nicht nur auf [entdeckte] Körper konzentrieren. Wir müssen auch alle Verletzungen reduzieren, die dieser Art schaden, wenn sie um die Ecke gehen sollen”.

Whistleblower spricht sich aus

Ein paar Monate später, am 3. November 2022, tauchte ein Brief auf, der von dem eigenen Chef der gefährdeten Arten der NOAA, Dr. Sean Hayes, der mutig Alarm läutete – und stellte fest, dass nicht nur der Bau, sondern auch der Betrieb von Windkraftanlagen Wale, unter anderem Wale, zum Aussterben bringen könnte.

Hayes riskierte seine Karriere und seinen Ruf und wies darauf hin, dass sich das Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) und NOAA Fisheries seit Mai 2022 dieser Kenntnis davon bewusst sind. “Diese Agenturen haben es jedoch versäumt, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um diese gefährdeten Arten vor dem Aussterben zu schützen“.

Er wies darauf hin, dass die jüngste Datenerfassung ergeben hat, dass die Wale sich zunehmend auf das Windleasinggebiet im Süden von Massachusetts als letztes Refugium für die Nahrungssuche und die Aufzucht ihrer Jungen verlassen – genau das gleiche Gebiet, das “von der Bundesregierung für die Industrialisierung durch Offshore-Windunternehmen genehmigt wurde”.

Am Donnerstag, dem 1. Februar, listete eine Pressemitteilung von BOEM mehrere Bemühungen für erneuerbare Energien im Vorland von Massachusetts auf, darunter kommerzielle Windleasingverträge vor der Küste von Massachusetts und Rhode Island.

Hayes sagte, dass “NOAA eine Incidental Harassment Authorization (IHA) ausstellen muss, wenn ein staatlich gelistetes Meeressäugetier geschädigt werden kann”.

Er betonte: “Das Vorhandensein von Windkraftanlagen würde die dichten Populationen von Zooplankton stören, auf die sich Glattwale als Nahrung verlassen. Die Windparkplätze sind die einzigen bekannten Wintersuchegebiete für Glattwale. Im Gegensatz zum Schiffsverkehr und dem Lärm, der bis zu einem gewissen Grad gemildert werden kann, können die ozeanographischen Auswirkungen installierter und in Betrieb befindlichen Turbinen für die 30-jährige Lebensdauer des Projekts nicht gemildert werden, es sei denn, sie werden stillgelegt.

New Bedford Light berichtete, dass ein Anwalt der Conservation Law Foundation – einer Organisation, die Berichten zufolge “den Offshore-Wind stark unterstützt”, einräumte, dass das für die Windentwicklung vorgesehene Gebiet vor dem Verkauf von mindestens 1.400 Quadratmeilen Bundesgewässern an ausländische Windenergieunternehmen durch die Genehmigungsbehörden “schlecht vermessen” wurde.

