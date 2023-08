Landau/Person mit Messer in Fast-Food-Restaurant!

Am Dienstag den 29.08.2023 gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Fast-Food-Restaurant im Bereich Johannes-Kopp-Straße in Landau. Hintergrund war die Mitteilung von Passanten, dass eine Person mit einem Messer in der Hand in das Restaurant gegangen sei. Die Örtlichkeit wurde aufgrund der Ausgangslage mit mehreren Streifenwagenbesatzungen angefahren. Die Person wurde im Restaurant schnell lokalisiert und von den Polizeikräften in Gewahrsam genommen. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu einer konkreten Gefahr für eine Person. Die Person wurde nach der Sachverhaltsaufnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.