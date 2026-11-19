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Hamburg – Mehr als zwei Jahre nach seinem Satz über die FPÖ hat EVP-Chef Manfred Weber (CSU) in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ seine Behauptung zurückgenommen, die österreichische Partei werde „aus Russland finanziert“. In der Ausgabe vom Mittwoch, 18. November 2026, sagte Weber nach übereinstimmenden Berichten: „das widerrufe ich und das ist falsch gewesen“. Vorausgegangen waren ein rechtskräftiges Urteil des Handelsgerichts Wien und ein Beschluss des Landgerichts Regensburg vom 12. November, der ihm bei Nichterfüllung 15.000 Euro Zwangsgeld oder ersatzweise Haft androhte. Von einer „Lüge“ spricht BILD, nicht Weber.

Die Sendung ist in der ZDF-Mediathek abrufbar. Laut Programmseite des Senders lief die Ausgabe vom 18. November 2026 um 23 Uhr, sie dauert 76 Minuten und 41 Sekunden und ist bis zum 18. November 2028 verfügbar. Weitere Gäste waren die Journalistin Karina Mößbauer, der Hagener Oberbürgermeister Dennis Rehbein (CDU) und der Leiter des ZDF-Studios Brüssel, Ulf Röller. Angekündigt hatte das ZDF Weber mit Themen wie dem bevorstehenden Treffen von Trump, Xi und Putin, der Rolle Europas und der Haushaltspolitik. Der Widerruf stand nicht im offiziellen Ankündigungstext. Produziert wird „Markus Lanz“ in Hamburg; BILD setzte über seinen Nachbericht dennoch die Ortsmarke „Berlin“.

Den Ausgangspunkt bildet die Lanz-Ausgabe vom 12. Juni 2024, kurz nach der Europawahl. Es ging damals um die Frage, mit wessen Stimmen Ursula von der Leyen erneut Kommissionspräsidentin werden könnte. Auf die Frage, ob er um Stimmen der FPÖ werben werde, antwortete Weber nach damaligen Berichten von WEB.DE und dem österreichischen „Standard“: „Natürlich nicht“, weil die FPÖ „aus Russland finanziert ist und eindeutig sagt, wir müssen die Ukraine fallen lassen“. Die Partei von Herbert Kickl klagte über ihren Anwalt Christoph Völk auf Unterlassung und Widerruf, wegen Kreditschädigung.

Das Handelsgericht Wien entschied am 15. September 2024 per Versäumungsurteil zugunsten der FPÖ. Laut dem vom österreichischen Portal „Heute“ zitierten Tenor ist Weber „schuldig, es zu unterlassen, die wörtliche oder sinngleiche Behauptung, die Klägerin sei aus Russland finanziert, zu verbreiten“, und er muss diese Äußerung „binnen 6 Wochen ab Rechtskraft öffentlich auf ZDF in einer Ausgabe der Sendung Markus Lanz als unwahr“ widerrufen. Dazu kamen Verfahrenskosten von 2.877,48 Euro. Ein Versäumungsurteil ergeht, wenn der Beklagte auf die Klage nicht reagiert. Nach Darstellung der „Presse“ war die Klage in Webers Abgeordnetenbüro in Straubing zwar entgegengenommen, intern aber offenbar übersehen worden. Das Urteil wurde laut „Standard“ und n-tv im November 2024 rechtskräftig.

Danach versuchte Weber, sich juristisch zu wehren. Er beauftragte den Wiener Anwalt Werner Suppan. Nach Bericht der „Presse“ wies das Oberlandesgericht Wien seine Berufung zurück, weil das Versäumungsurteil wirksam zugestellt und rechtskräftig sei; der „Standard“ berichtet von einem Streit über einen angeblichen Zustellmangel. Die Vollstreckung wanderte schließlich nach Regensburg, in die Nähe von Webers Wohnort. Das dortige Landgericht fasste am 12. November 2026 einen Beschluss: Weber müsse sich ernsthaft um Sendezeit bei Lanz bemühen und den Widerruf persönlich abgeben. Ein bloßes Schreiben an die Redaktion genüge nicht; notfalls müsse er sogar klagen. Andernfalls drohten 15.000 Euro Zwangsgeld oder Haft. Erschwerend wertete das Gericht laut „Standard“, dass Weber nach dem rechtskräftigen Wiener Urteil mehrfach bei Lanz aufgetreten war, ohne zu widerrufen.

Lanz eröffnete das Thema nach übereinstimmenden Wiedergaben von Express, Merkur und n-tv mit dem Satz: „Wir müssen etwas abräumen in eigener Sache.“ Weber erklärte, die FPÖ habe ihn verklagt, „weil ich damals in der Sendung behauptet habe, dass die FPÖ direkt Finanzmittel (…) aus Russland bekommen hat, um sich zu finanzieren“. Es sei inzwischen „bestätigt, dass das unwahr ist“. Dann folgte der entscheidende Satz: „Und deswegen bin ich auch Mann genug, zu sagen, das widerrufe ich und das ist falsch gewesen.“ Auf Nachfrage sagte Weber laut Merkur: „Weil ich damals einen Fehler gemacht habe. Ich habe da falsch recherchiert. Diese Behauptung, da kommen Geldzahlungen aus Russland, war ein Fehler.“ Laut n-tv sagte er, er habe die Information damals vermutlich in einem Vermerk gelesen.

Lanz ließ es dabei nicht bewenden. Seit dem Auftritt 2024 sei Weber „genau neunmal“ in der Sendung gewesen, hielt er ihm vor. „Ich warte von Sendung zu Sendung, dass Sie das sagen, und Sie tun es nicht! Warum nicht?“ Weber antwortete, er sei nicht darauf angesprochen worden. „Das ist ja nicht mein Job. Sie hatten ja eine Auflage eines Gerichts!“, konterte Lanz. Weber sagte, es sei „bisher nicht klar genug“ gewesen, was er zu tun habe; laut BILD und n-tv erklärte er außerdem, erst jetzt seien die Rechtsmittel ausgeschöpft, und es sei fair, sich in einem Verfahren zu verteidigen. „Man hätte es vielleicht früher machen können“, räumte er ein. Lanz hielt dagegen: „Es geht doch um Glaubwürdigkeit! Und da muss man doch notfalls auch ohne Gericht sagen: Ich habe da Quatsch erzählt.“ Weber: „Das mache ich ja heute hier.“

Inhaltlich ist der Widerruf eng gefasst. Weber nahm die Tatsachenbehauptung zurück, die FPÖ werde aus Russland finanziert. Von seiner politischen Kritik rückte er nicht ab: Laut n-tv sagte er, von der eigentlichen Substanz – dass die FPÖ und andere Rechtspopulisten als Sprachrohr Putins aufträten – weiche er nicht ab. Er sprach vom „täglichen Kampf mit den Rechtspopulisten und Rechtsradikalen“. Der Widerruf betrifft also eine konkrete Finanzierungsbehauptung, nicht Webers allgemeine Bewertung der Partei.

Ob es eine „Lüge“ war, ist damit nicht gesagt. Eine Lüge setzt voraus, dass jemand wissentlich die Unwahrheit sagt. Weber räumte einen Fehler und falsche Recherche ein, ein bewusstes Lügen gab er nicht zu. Den Begriff „Russland-Lüge“ prägte FPÖ-Chef Herbert Kickl. Laut „Standard“ sagte er: „Ein Gericht überführt Manfred Weber, den Chef der Europäischen Volkspartei, der Russland-Lüge gegen die FPÖ.“ BILD übernahm das Wort in zwei Überschriften und schrieb im Nachbericht von Webers „Russland-Lüge“, ohne es durchgängig als Kickl-Zitat zu kennzeichnen. Juristisch ist festgestellt, dass Weber die Behauptung nicht verbreiten darf und als unwahr widerrufen musste – mangels Beweisen für Geldflüsse, nicht wegen nachgewiesenen Vorsatzes.

Hintergrund ist eine jahrelange Debatte in Österreich. Nach Darstellung des „Standard“ stützten sich die Vorwürfe vor allem auf eine Recherche des US-Magazins New Lines mit Dokumenten aus dem Umfeld des russischen Oligarchen Konstantin Malofejew. Darin soll von Zahlungen für einen Antrag im österreichischen Parlament die Rede gewesen sein. Ob jemals Geld geflossen ist, ließ sich nie feststellen; die FPÖ hat das stets bestritten. Auch SPÖ und ÖVP mussten ähnliche Äußerungen bereits widerrufen. Unstrittig ist dagegen die politische Nähe der früheren FPÖ-Spitze zu Moskau: 2016 schloss die Partei unter Heinz-Christian Strache ein Freundschaftsabkommen mit Putins Partei „Einiges Russland“. Das ist eine politische Verbindung, kein Beleg für Parteifinanzierung.

BILD stellt die Abläufe teils zugespitzt dar. Im Nachbericht heißt es, das Landgericht Regensburg „urteilte“ Weber „zum öffentlichen Widerruf“; tatsächlich stammt die Widerrufspflicht aus dem Wiener Versäumungsurteil von 2024, Regensburg entschied 2026 per Beschluss über die Durchsetzung. BILD schreibt zudem, „prompt“ habe der Talkmaster Weber eingeladen; nach dem Regensburger Beschluss lag die Pflicht, sich um Sendezeit zu bemühen, bei Weber. Wer die Einladung zuerst aussprach, ist öffentlich nicht belegt. Ein BILD-Zitat, die Recherche habe Weber „falsche Zahlen vorgelegt“, findet sich in den anderen Mitschriften so nicht; dort ist von falscher Recherche und einem Vermerk die Rede. Bis zur Durchsicht der Aufzeichnung bleibt diese Formulierung BILD zuzuordnen.

Weber selbst blieb nach der Sendung zunächst bei seinem Auftritt. Ein Sprecher hatte am Mittwoch gegenüber „Standard“ und „Spiegel“ bestätigt, dass Weber sich am Abend äußern werde. Eine eigene schriftliche Erklärung Webers oder der EVP zum Widerruf war bis Donnerstagmorgen nicht auffindbar. Den zweiten Teil der Sendung nutzte Weber für Migrationspolitik, unter anderem zur Lage in der spanischen Exklave Ceuta und zu Abschiebezentren in Drittstaaten. Laut Merkur nannte Weber für Ceuta rund 80.000 Migranten; die spanische Regierung hatte die Zahl Ende Juli auf rund 60.000 beziffert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Widerruf, der nur unter Androhung von Zwangsgeld und Haft kommt, ist kein Akt der Größe, sondern das Ende eines Rechtsstreits. Wer sich in einer Sendung nach der anderen setzt und schweigt, obwohl ein Urteil längst rechtskräftig ist, beschädigt genau die Glaubwürdigkeit, die er im Kampf gegen Populisten für sich reklamiert. Lanz hat das zu Recht benannt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem gilt: Eine falsche Behauptung ist nicht automatisch eine Lüge. Wer daraus eine „Lüge“ macht, behauptet Vorsatz, den kein Gericht festgestellt und den Weber nicht eingeräumt hat. Gerade wer anderen Desinformation vorwirft, sollte sauber zwischen Fehler und Täuschung unterscheiden. Sonst wird aus berechtigter Kritik nur ein weiteres Schlagwort.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Lehre geht über den Einzelfall hinaus. Politiker dürfen über die Nähe einer Partei zu Moskau streiten, so hart sie wollen. Wer aber Geldflüsse behauptet, braucht Belege. Fehlen sie, liefert man dem Gegner den Triumph frei Haus. Am Ende feiert sich die FPÖ als Opfer, und die notwendige Debatte über russischen Einfluss in Europa verliert an Schärfe.

Was meinen Sie: Hätte Weber früher widerrufen müssen – oder ist der Streit um das Wort „Lüge“ überzogen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

ZDF-Mediathek: Markus Lanz vom 18. November 2026: https://www.zdf.de/video/talk/markus-lanz-114/markus-lanz-vom-18-november-2026-100

Der Standard: EVP-Chef Weber muss live in Lanz Behauptungen über FPÖ und Russland widerrufen: https://www.derstandard.de/story/3000000349809/evp-chef-weber-muss-live-in-lanz-behauptungen-ueber-fpoe-und-russland-widerrufen

BILD: Manfred Weber bei Lanz – „Russland-Lüge“ nach zwei Jahren widerrufen: https://www.bild.de/politik/inland/manfred-weber-bei-lanz-russland-luege-nach-zwei-jahren-widerrufen-6afe39c14d1895cf2a8f0643

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