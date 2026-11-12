LASCHET BEI MAISCHBERGER: ICH HABE RECHTZEITIG GELACHT

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Armin Laschet hat in der ARD-Talksendung „maischberger“ mit spürbarer Selbstironie auf das Jahr 2021 zurückgeblickt. Ein Einspieler zeigte den CDU-Politiker bei einer Rede in Tübingen, in der er seinen berüchtigten Lacher im Flutgebiet nachträglich zum Timing-Witz machte: Er habe „rechtzeitig gelacht“, sodass er nicht Bundeskanzler geworden sei. Die Formulierung stammt nicht zuerst aus dem Talkstudio, sondern aus jener Rede vom 10. Oktober dieses Jahres, die der Regionalsender RTF.1 aufgezeichnet hat. In der Sendung vom 11. November, ausgestrahlt um 22:50 Uhr im Ersten, griff Moderatorin Sandra Maischberger den Satz auf. Was als lockerer Rückblick verkauft wird, trifft auf eine dokumentierte Szene: Laschet lachte am 17. Juli 2021 in Erftstadt im Hintergrund, während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Flutopfern sein Beileid aussprach – und entschuldigte sich noch am selben Abend.

Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR. Laut offizieller Ankündigung war es Folge 975, Länge gut 75 Minuten, in der Mediathek bis zum 11. November des kommenden Jahres verfügbar. Als Gäste genannt wurden die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft, Monika Schnitzer, der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach, Laschet als CDU-Außenpolitiker, außerdem die Autorin Amelie Fried, der t-online-Politikchef Christoph Schwennicke und die ARD-Hauptstadtstudio-Korrespondentin Kerstin Palzer. Die fest angekündigten Themen waren die Lage der deutschen Wirtschaft und der Haushalt sowie die Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi. Laschet sitzt heute dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags vor; genau über diese weltpolitische Lage sprach er im späteren Teil der Sendung, wie auch eine TV-Kritik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ein Bericht von t-online festhalten. Der Blick zurück auf 2021 war also nicht das eigentliche Sendungsthema, sondern ein Seitenweg.

Den Anstoß gab nach der Talk-Kritik der BILD eine aktuelle Personalie: Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt die von CSU-Chef Markus Söder vorgeschlagene bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. Maischberger wollte daraus, so die Zeitung, einen Revanche-Sieg für Söder machen – jenen innerunionen Machtkampf, den Laschet 2021 um die Kanzlerkandidatur für sich entschieden hatte. Laschet wies diese Deutung zurück. Laut BILD sagte er: „Solche Fragen soll man nicht in dieser Wer-hat-sich-durchgesetzt-Siegermentalität auflösen.“ Und weiter: „Was wäre denn passiert, wenn jetzt die CDU eine andere Frau vorgeschlagen hätte? Hätten wir dann über das höchste Staatsamt wochenlang einen Konflikt gehabt, wie man das aus Kanzlerkandidaturen kennt? Das ist nicht gut. Und deshalb ist es gut, dass auch die CDU Ilse Aigner mit stützt.“ Offizielle Untertitel der Mediathek lagen zum Zeitpunkt dieser Prüfung nicht vor; die Studioworte folgen daher dieser Sendungskritik und werden als solche gekennzeichnet.

Maischberger nutzte die Antwort demnach als Überleitung zu einem Einspieler: „Apropos Kanzlerkandidatur! Wir haben etwas sehr Hübsches gefunden, da waren Sie in Tübingen und sinnierten über die gescheiterte Kanzlerkandidatur.“ Gemeint ist der Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Bürgerstiftung Tübingen am 10. Oktober im Neuen Kunstmuseum. Der Regionalsender hat den Festakt aufgezeichnet und zitiert Laschet dort im Zusammenhang mit einer Bemerkung des Tübinger Kommunalpolitikers Boris Palmer, der ihn „zu einem bestimmten Amt“ habe bringen wollen. Wörtlich bei RTF.1: „ich weiß nicht, ob das etwas Erstrebenswertes wäre in diesen Tagen, Bundeskanzler zu sein, ich habe rechtzeitig gelacht, so dass dieses nicht passieren konnte.“ BILD gibt denselben Gedanken etwas geglättet wieder: „Ich weiß nicht, ob das etwas Erstrebenswertes wäre, in diesen Tagen Bundeskanzler zu sein. Ich habe rechtzeitig gelacht, sodass das nicht passieren konnte!“ Der Kern ist derselbe. Der Satz ist Laschets eigene, nachträgliche Pointe – kein Beleg, dass ausgerechnet das Lachen die Wahl entschieden hat. Den Palmer-Vorspann, der den Scherz allererst verortet, lässt die Zeitungsfassung weg.

Was 2021 tatsächlich geschah, ist unabhängig von diesem Witz dokumentiert – und nicht im Ahrtal, obwohl BILD die Szene dorthin verlegt. Am 17. Juli 2021 besuchte Laschet als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat zusammen mit Bundespräsident Steinmeier das Hochwassergebiet in Erftstadt. Teile des Ortes, darunter der Bereich Blessem, waren schwer verwüstet. Vor der Feuerwache trat Steinmeier vor die Presse und sprach den Opfern sein Beileid aus; er sagte unter anderem, ihr Schicksal zerreiße das Herz. Im Hintergrund waren Laschet und Begleiter, darunter der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock, zu sehen, wie sie miteinander sprachen und lachten. Zeitgenössische Berichte, etwa im Spiegel, beschrieben den in den kürzeren Netz-Ausschnitten sichtbaren Lachmoment mit rund 20 Sekunden; Laschet stand demnach längere Zeit ernst im Bild, bevor er später daraus verschwand. Die kurze Sequenz verbreitete sich rasch und zog scharfe Kritik nach sich, auch aus der SPD-Spitze. Das rechtfertigt weder eine Legende vom allein entscheidenden Wahlkiller noch die Behauptung, Laschet habe sich unbeobachtet geglaubt: Genau das unterstellt BILD, ohne es als seine Wahrnehmung belegen zu können.

Noch am Abend desselben 17. Juli entschuldigte sich Laschet öffentlich. In einer Mitteilung, die unter anderem Zeit und Spiegel wiedergaben, bedauerte er den Eindruck, der durch eine „Gesprächssituation“ entstanden sei. Wörtlich: „Dies war unpassend und es tut mir leid.“ Das Schicksal der Betroffenen liege ihnen am Herzen. Landrat Rock erklärte ebenfalls, er habe in einer anstrengenden Lage Fehler gemacht und entschuldige sich, falls Gefühle verletzt worden seien; er habe mit Betroffenen geweint, aber auch in einer kurzen Situation gelacht, die Kameras festgehalten hätten. Das sind die dokumentierten Fakten. Alles weitere – dass Laschet die Katastrophe belächelt habe, dass ein privater Witz die Kanzlerfrage entschieden habe, oder dass er den Moment heute nur noch als gelungene Pointe erzählen dürfe – ist Deutung, nicht Beweis.

Die Bundestagswahl fand am 26. September 2021 statt. Nach dem endgültigen Ergebnis des Bundeswahlleiters vom 15. Oktober 2021 kam die SPD auf 25,7 Prozent der Zweitstimmen, die CDU auf 18,9 und die CSU auf 5,2 Prozent, zusammen 24,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,6 Prozent. Die Union blieb damit hinter der SPD, Olaf Scholz wurde später Bundeskanzler einer Ampelkoalition. Dieser Ausgang ist amtlich. Eine monokausale Linie vom Lacher in Erftstadt zur Niederlage ist es nicht: Wahlkämpfe haben viele Ursachen, von der innerunionen Zerstrittenheit über die Pandemie bis zur Wahrnehmung der Kandidaten. Der Vorfall schadete Laschet sichtbar und blieb als Symbol kleben. Dass er ihn fünf Jahre später als rechtzeitiges Lachen inszeniert, sagt vor allem etwas über seine heutige Erzählung, nicht über einen erwiesenen Automatismus von damals.

Nach BILD witzelte Laschet im Studio, beflügelt durch die Heiterkeit, weiter: „Aber wir merken auch in diesen Zeiten, wie schwierig das ist. Ich sage manchmal, das deutsche Volk hat zur Strafe Scholz und Merz gekriegt, aber das sage ich nicht laut.“ Maischberger hakte nach: „Und das ist nicht Karneval, Herr Laschet, Sie meinen das ernst, oder?“ Laschet verwies auf „eine lockere Atmosphäre da in Tübingen, im Kunstmuseum“ und wehrte die Ernst-Frage zunächst mit mehrfachem „Nein“ ab. Dann setzte er nach, ernst gemeint sei etwas anderes: Das Kanzleramt sei in diesen Zeiten „nicht eines, wo man traurig sein muss, wenn man es nicht hat“. Friedrich Merz habe „im Moment viele Schwierigkeiten“, und „wäre morgen ein neuer da, hätte er exakt die gleichen Schwierigkeiten. Die Weltlage ist, wie sie ist, und das wollte ich da ausdrücken.“ Ob die Strafe-Pointe schon in Tübingen fiel oder erst im Talkstudio, lässt sich ohne Transkript der gesamten Rede nicht festnageln; RTF.1 überliefert sie in seinem Bericht nicht, BILD setzt sie in die Talkrunde. Fest steht: Laschet selbst schob die lockere Tonlage auf Tübingen und erklärte den ernstgemeinten Kern als Hinweis auf die Schwere des Amtes, nicht als Abrechnung im Karnevalston.

Damit liegen drei Ebenen beieinander, die man nicht vermischen sollte. Erstens die feststehende Szene von Erftstadt und die Entschuldigung. Zweitens Laschets heutige Selbstbeschreibung, er habe gleichsam rechtzeitig gelacht und müsse das Amt nicht betrauern. Drittens die politische Kritik, damals wie heute: Wer im Katastrophengebiet hinter einem trauernden Bundespräsidenten lacht, liefert ein Bild, das viele Betroffene als respektlos empfanden – unabhängig davon, ob ein beiseite gesprochener Satz die eigentliche Absicht war. Eine Talkshow darf das mit Humor befragen. Sie darf daraus keinen nachträglichen Freispruch machen, und eine Zeitung sollte den Ort der Szene nicht ins Ahrtal verschieben. Wer Laschets Sätze zitiert, muss sie in diesem Zusammenhang lassen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Es ist ein bequemes Ablenkmanöver, aus einem dokumentierten Fehltritt eine Pointe über verpasste Ämter zu zimmern. Niemand muss Laschet ewige Reue abverlangen. Aber wer das Lachen im Katastrophengebiet nachträglich als rechtzeitigen Glücksfall erzählt, dreht die Richtung um: Aus einem Moment, der viele Betroffene verletzte, wird eine Anekdote über das eigene Schicksal.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ebenso falsch wäre es, die ganze verlorene Kanzlerkandidatur auf diesen einen kurzen Bildausschnitt zu reduzieren. Wahlen entscheidet nicht allein ein Lachen im Hintergrund. Wer das Gegenteil behauptet, macht aus einem Symbol die einzige Ursache und schenkt der damaligen Union einen zu einfachen Sündenbock.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und dann der Satz vom Volk, das Kanzler zur Strafe bekommen habe. Das mag im Museum als lockerer Scherz durchgehen. Im Fernsehen klingt es nach nachgeholter Überlegenheit eines Mannes, der das Amt damals unbedingt wollte. Selbstironie steht jedem frei. Geschichtsklitterung über den Ort der Szene und über angebliche Motive ist trotzdem keine.

Was meinen Sie: Darf Laschet den Flut-Lacher heute als Witz erzählen – oder bleibt das ein offener Kredit bei den Betroffenen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

RTF.1: „Keine Lieferando-Demokratie“ – Armin Laschet bei der 25-Jahr-Feier der Bürgerstiftung Tübingen (Bericht, zuletzt 12.10.2026): https://www.rtf1.news/news.php?id=43643

WDR / Das Erste: maischberger am 11.11.2026, 22:50 Uhr, Folge 975 (Sendungsseite): https://www1.wdr.de/daserste/maischberger/sendungen/maischberger-2600.html

BILD: Armin Laschet: „Ich habe rechtzeitig gelacht“ – sein Rückblick 2021 (Josef Nyary, 12.11.2026): https://www.bild.de/politik/politik-talkshows-im-tv-talk-kritik/armin-laschet-ich-habe-rechtzeitig-gelacht-sein-rueckblick-2021-6af5103dc45061d752ba6f91

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