LAWINEN-HORROR IN DEN ALPEN! SKITOUREN-GRUPPE VON SCHNEEMASSEN VERSCHLUNGEN – RETTER KÄMPFEN UM JEDES LEBEN

Ratschings (Südtirol) – Ein plötzlicher Lawinenabgang hat die winterliche Idylle am Tallone Grande in eine tödliche Falle verwandelt! Eine Gruppe von Skitourengehern wurde von gewaltigen Schneemassen erfasst, als sie sich auf rund zweitausenddreihundert Metern Höhe im Hang bewegte. Augenzeugen berichten von einem donnernden Grollen, bevor sich die weiße Wand löste und unaufhaltsam ins Tal raste. Mehrere Wintersportler wurden mitgerissen, während andere in letzter Sekunde entkommen konnten. Die ersten Meldungen sprechen von dramatischen Szenen im Hochgebirge – ein Einsatz, der selbst erfahrene Retter an ihre Grenzen bringt.

Sofort nach dem Alarm rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Rettungshubschrauber kreisten über dem Unglücksort, während Bergretter mit Lawinensonden und Spürhunden verzweifelt nach Verschütteten suchten. Dank moderner Ortungsgeräte konnten einige Opfer rasch lokalisiert werden, doch für manche kam jede Hilfe zu spät. Zwei Menschen wurden tot geborgen, mehrere weitere erlitten teils schwerste Verletzungen. Ein Verletzter musste per Hubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Insgesamt arbeiteten dutzende Retter unter Hochdruck – jede Minute entschied über Leben und Tod.

Die Katastrophe kommt nicht aus dem Nichts: In den Alpen herrscht seit Tagen extreme Lawinengefahr. Massive Schneefälle haben ganze Regionen unter einer dicken weißen Decke begraben, Straßen blockiert und Orte nahezu eingeschlossen. Behörden hatten bereits eindringlich gewarnt und die Gefahrenstufe deutlich erhöht. Die traurige Bilanz dieses Winters ist erschütternd: Immer mehr Menschen verlieren in Europas Bergen ihr Leben durch Lawinen. Das Drama von Ratschings zeigt einmal mehr, wie schnell aus einem Traumtag im Schnee ein tödliches Risiko werden kann.

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