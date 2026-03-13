LEAK-ALARM IM WIRTSCHAFTSMINISTERIUM! GEHEIME E-MAIL-DURCHSUCHUNG NACH GESETZ-SKANDAL

Berlin – Im Bundeswirtschaftsministerium herrscht plötzlich Alarmstufe Rot! Nach brisanten Enthüllungen über geleakte Gesetzentwürfe sollen interne E-Mail-Konten mehrerer Mitarbeiter durchsucht worden sein. Wie aus Insiderkreisen hervorgeht, wurde die Aktion ausgelöst, nachdem vertrauliche Inhalte aus wichtigen Gesetzespapieren überraschend an die Öffentlichkeit gelangt waren. Besonders brisant: Die zuständige Ministerin Katherina Reiche soll über die interne Durchsuchungsaktion bereits vorab informiert gewesen sein. Offiziell bestätigt wurde das jedoch nicht. Auf Nachfrage wollten Sprecher des Ministeriums weder bestätigen noch dementieren, dass die Ministerin eingeweiht war. Stattdessen verwies man lediglich darauf, dass man sich zu internen IT- und Geheimschutzmaßnahmen grundsätzlich nicht äußere.

Die Durchsuchungen sollen laut Insidern stichprobenartig erfolgt sein. Dabei seien die Kontrollen immer von mehreren Personen gleichzeitig durchgeführt worden, um Transparenz zu gewährleisten. Wie viele Mitarbeiter tatsächlich von der Maßnahme betroffen waren, bleibt bislang unklar. Klar ist jedoch: Bei der internen Fahndung nach möglichen Informanten wurde offenbar nichts Belastendes gefunden. Die betroffenen Beamten wurden erst im Nachhinein über die Durchsicht ihrer E-Mail-Konten informiert. Im Ministerium sorgt die Aktion dennoch für Unruhe, denn viele Mitarbeiter fragen sich nun, wie weit die interne Kontrolle in Zukunft gehen könnte.

Auslöser der ungewöhnlichen Maßnahme waren gleich zwei brisante Leaks aus der Arbeit des Ministeriums. Zunächst gelangte ein früher Entwurf für ein sogenanntes Netzpaket an die Öffentlichkeit. In diesem Papier wurden Maßnahmen beschrieben, die den Ausbau neuer Ökostromanlagen deutlich verteuern könnten. Kurz darauf folgte ein weiteres Leak: ein früher Entwurf für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der sogar als Verschlusssache für den Dienstgebrauch gekennzeichnet war. Die Inhalte sorgten sofort für heftige Kritik aus Politik und Energiebranche, weil sie den Bau kleiner Solaranlagen massiv erschweren könnten. Das Ministerium betont nun, dass der Schutz vertraulicher Informationen eine grundlegende Voraussetzung für funktionierende staatliche Entscheidungsprozesse sei. Wer interne Dokumente weitergebe, schade nicht nur der Verwaltung, sondern auch dem Vertrauen innerhalb der Regierung. Doch der politische Wirbel um die geheimen Leaks ist längst entfacht.

