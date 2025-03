Leichen-Horror an den Stränden der Balearen: Immer mehr Tote auf Mallorca angespült!

in

Palma de Mallorca – Ein schockierender Fund erschüttert die beliebte Urlaubsinsel Mallorca: An den Stränden der Balearen werden immer mehr Leichen angespült. Was zunächst wie vereinzelte tragische Einzelfälle wirkte, entwickelt sich zunehmend zu einem besorgniserregenden Phänomen, das Einheimische und Touristen gleichermaßen alarmiert.

In den vergangenen Wochen berichteten Strandbesucher und Behörden von einer Häufung unheimlicher Entdeckungen. Die leblosen Körper, oft in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung, treiben aus dem Mittelmeer an die Küsten – insbesondere rund um Mallorca. Experten vermuten, dass starke Strömungen und ungewöhnliche Wetterphänomene eine Rolle spielen könnten. „Wir sehen eine Kombination aus klimatischen Veränderungen und möglicherweise auch menschlichen Faktoren“, erklärt Meeresbiologin Dr. Anna Torres von der Universität der Balearen.

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen, um die Identität der Toten und die Umstände ihres Ablebens zu klären. Bisher konnte nur ein Teil der Leichen identifiziert werden – darunter sollen sich auch Migranten befinden, die bei der gefährlichen Überfahrt nach Europa ums Leben kamen. „Es ist eine humanitäre Tragödie, die uns alle betrifft“, sagt ein Sprecher der örtlichen Behörden. Doch nicht alle Fälle lassen sich eindeutig erklären, was Spekulationen über organisierte Kriminalität oder andere dunkle Machenschaften anheizt.

Für die Tourismusbranche, einen der wichtigsten Wirtschaftszweige der Insel, könnte das makabre Geschehen fatale Folgen haben. Hoteliers und Reiseveranstalter fürchten um das Image Mallorcas als sorgloses Paradies. „Die Leute kommen hierher, um Sonne und Meer zu genießen – nicht, um mit solchen Schreckensbildern konfrontiert zu werden“, klagt ein Hotelbesitzer aus Playa de Palma.

Die Behörden haben angekündigt, die Überwachung der Küsten zu verstärken und die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen zu intensivieren, um Licht ins Dunkel zu bringen. Bis dahin bleibt die Frage: Was steckt hinter den Leichen an Mallorcas Stränden? Die Insel hält den Atem an – und hofft auf Antworten.