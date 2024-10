Leipzig: 13-Jährige messert Schwester (7) tödlich nieder!

Ort: Leipzig (Kleinzschocher)

Zeit: (polizeibekannt) 25.10.2024, 19:15 Uhr

Die Polizei wurde gestern Abend zu einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher gerufen, weil dort in einer Wohnung ein 7-jähriges Mädchen schwer verletzt aufgefunden wurde. Die 7-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo sie leider ihren schweren Verletzungen erlag. Nach den bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft verursachte die Schwester (13) des Mädchens die Verletzungen. Die 13-Jährige wird derzeit in einer Fachklinik behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Vor dem Hintergrund der besonderen Tragik des Falles und der besonderen schutzwürdigen Interessen der Beteiligten werden keine weiteren Auskünfte erteilt. Wir bitten hierfür um Verständnis und eine entsprechend sensible Berichterstattung.

Polizei Sachsen