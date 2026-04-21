LEIPZIG: BLUT-DRAMA AN DER HALTESTELLE: AXT-IRRER GEHT AUF BUSFAHRER LOS!

Leipzig bebt vor Entsetzen! In der Messestadt herrscht nackte Angst im öffentlichen Nahverkehr. Nur wenige Wochen nach der Horror-Attacke eines straffälligen Kindes auf einen Linienführer floss im Stadtteil Grünau schon wieder Blut. Diesmal zückte ein junger Mann eine gefährliche Waffe und verwandelte einen ganz normalen Montagnachmittag in ein blutiges Schlachtfeld, während unschuldige Fahrgäste um ihr Leben bangten.

Der blanke Wahnsinn begann aus einem nichtigen Anlass, der fassungslos macht. Wegen eines lumpigen Glimmstängels rastete der Deutsche völlig aus. Als der fleißige Chauffeur dem herantretenden Angreifer keine Zigarette geben konnte oder wollte, eskalierte die Situation in Sekundenbruchteilen. Der Täter griff zu einer Axt und schlug erbarmungslos auf den wehrlosen Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe ein. Es sind Szenen wie aus einem schlechten Horrorfilm, die sich direkt vor einem belebten Einkaufszentrum abspielten und die Frage aufwerfen, wie sicher unsere Straßen überhaupt noch sind.

Dass Schlimmeres verhindert wurde, ist allein dem heldenhaften Einsatz mutiger Kollegen zu verdanken. Zwei weitere Fahrer beobachteten das blutige Geschehen, zögerten keinen Augenblick und stürzten sich in den gefährlichen Kampf. Gemeinsam schafften sie es, den tobenden Angreifer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Blaulicht-Kräfte am Boden zu fixieren. Doch der Schock sitzt tief: Während das Opfer ärztlich versorgt werden musste, durfte der Axt-Schläger das Krankenhaus trotz der schweren Tat bereits wieder als freier Mann verlassen, da die Justiz keinen Grund für eine dauerhafte Festnahme sah. Ein Schlag ins Gesicht für alle Sicherheitskräfte und Verkehrsmitarbeiter!

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