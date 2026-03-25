LG Würzburg vom 27.01. 2026 – 2 StVK 934/25 RECHSKRÄFTIG Kommentar hierzu und Entscheidung im Nachgang Kommentar von Thomas Henning

Kommentierung zum Beschluss des LG Würzburg vom 27.01.2026 Az.: 2 StVK 934/25 Vollz

Rechtskräftig

Lockerungsentscheidung im Maßregelvollzug, Art. 16 BayMRVG, § 63 StGB

I. Einordnung und Relevanz der Entscheidung

Der Beschluss der Kleinen Strafvollstreckungskammer des LG Würzburg vom 27.01.2026 behandelt in bemerkenswerter Klarheit die Anforderungen an die Entscheidungspraxis über Vollzugslockerungen im Maßregelvollzug. Der Fall ist prototypisch für ein strukturelles Problem: Vollzugseinrichtungen koppeln Lockerungsentscheidungen häufig an externe Gutachten, die eigentlich für die jährliche Überprüfung der Unterbringungsfortdauer (§ 67e StGB) eingeholt werden. Das Gericht setzt dieser Praxis unmissverständlich Grenzen und stärkt gleich-zeitig die Grundrechte der Untergebrachten.

Dogmatisch berührt der Beschluss die Trennlinie zwischen Fortdauerprognose und Lockerungsprognose, den Beurteilungsspielraum der Vollzugseinrichtungen, sowie das Verbot des Nachschiebens von Gründen, wie es in ständiger Rechtsprechung zu § 115 StVollzG entwickelt wurde.

II. Die normative Ausgangsbasis

1. Maßregelvollzug als grundrechtssensibler Bereich

Die Unterbringung nach § 63 StGB stellt einen besonders intensiven Grundrechtseingriff dar, der zeitlich unbefristet sein kann. Der Gesetzgeber reagiert darauf mit einem fein abgestuften System des Freiheitsentzugs. Der Maßregelvollzug dient dabei zwei verfassungs-rechtlichen Zielen:

Sicherung der Allgemeinheit vor krankheits-bedingten erheblichen Straftaten (Art. 2 Abs. 1 S. 2 BayMRVG). Resozialisierung und Therapie der untergebrachten Person (Art. 2 Abs. 1 S. 1 BayMRVG).

Lockerungen nach Art. 16 BayMRVG sind das zentrale Instrument, um dieses Spannungsverhältnis praktisch aufzulösen. Der Beschluss des LG Würzburg zeigt, wie wichtig eine korrekte Gewichtung dieser Ziele ist.

2. Die rechtliche Struktur von Art. 16 BayMRVG

Art. 16 BayMRVG formuliert zwei kumulative Lockerungs-voraussetzungen:

Nr. 1: Förderung von Behandlung und sozialer Wiedereingliederung.

Förderung von Behandlung und sozialer Wiedereingliederung. Nr. 2: Keine Missbrauchsgefahr.

Der Gesetzgeber ordnet keinen Ermessensspielraum zu: Liegt beides vor, besteht ein Rechtsanspruch auf Lockerungen.

Dies unterscheidet sich deutlich von Ermessensnormen im Strafvollzug.

3. Das Antragsverfahren nach §§ 109 ff. StVollzG

Die Kammer stellt fest, dass eine ungerechtfertigte Lockerungsversagung eine Grundrechtsverletzung dar-stellt – ein wichtiger Hinweis, der das Gewicht des Verfahrens betont.

Die Kammer wendet die ständige Rechtsprechung an, wonach bei Entscheidungen mit Beurteilungsspielraum (wie Prognoseeinschätzungen) der maßgebliche Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung ist. Dadurch entfällt die Möglichkeit, Gründe im gerichtlichen Verfahren nach-zuschieben.

III. Die Entscheidung des LG Würzburg im dogmatischen Detail

1. Fehlerhafte Kopplung an das externe Gutachten

Die Vollzugseinrichtung hatte die Lockerung allein deshalb abgelehnt, weil ein externes Gutachten noch nicht vorlag. Das Gericht erklärt dies zutreffend für rechtswidrig.

Dogmatisch zwingt Art. 49 Abs. 2 BayMRVG die Einrichtung zur eigenständigen Entscheidungskompetenz. Ein Abwarten auf externe Gutachten würde die Dynamik des Maßregelvollzuges unterlaufen:

Lockerungen müssen kontinuierlich , nicht jährlich geprüft werden.

, nicht geprüft werden. Die Fortdauerprüfung verfolgt ein anderes Ziel als die Lockerungsprüfung.

Externe Gutachten sind keine Voraussetzung des Art. 16 BayMRVG.

Diese erneute Klarstellung des Gerichts hat erhebliche praktische Bedeutung und stellt eine Absage an eine weit verbreitete Verwaltungspraxis dar.

2. Das Verbot des Nachschiebens von Gründen

Ein Kernstück der Entscheidung ist die strikte Anwendung des Verbots des Nachschiebens von Gründen aus § 115 StVollzG.

Die Einrichtung hatte im gerichtlichen Verfahren zahlreiche zusätzliche Gründe angeführt: Krankheits-einsicht, Therapieunwilligkeit, affektive Instabi-lität, mögliche Stressoren bei Ausgängen usw.

Das Gericht erklärt diese Gründe für unbeachtlich.

Die dogmatische Begründung:

Bei Beurteilungsspielräumen (Prognosen) ist nur die ursprüngliche Begründung maßgeblich.

Begründung maßgeblich. Nachgeschobene Gründe würden eine unzulässige Ex-post-Konstruktion ermöglichen.

Dies schützt die Untergebrachten vor strategischen oder taktischen Nachbesserungen.

Die Kammer verweist auf Literatur (BeckOK StVollzG/Euler) und folgt der überwiegenden Auffassung.

3. Die Anforderungen an die Missbrauchsgefahr – Konkre-tisierung durch das Gericht

Die Kammer nimmt eine eindrucksvoll präzise Auslegung des Tatbestandsmerkmals der Missbrauchsgefahr vor. Die folgenden Elemente werden herausgearbeitet:

a) Erforderlichkeit konkreter Tatsachen

Missbrauchsgefahr setzt konkrete Tatsachen voraus – nicht Vermutungen, nicht abstrakte Rückfallwahrschein-lichkeit, nicht generelle Gefährlichkeitsdiagnosen.

b) Bezug auf erhebliche rechtswidrige Taten

Lockerungen dürfen nicht wegen der Gefahr geringfügiger Rechtsverstöße verweigert werden.



Dies verhindert eine Überdehnung des Sicherheits-gedankens.

c) Situationsbezogenheit

Die Kammer verlangt eine spezifische Analyse der beantragten Lockerungssituation:

unbegleitet vs. begleitet

kurze vs. lange Dauer

städtisches Umfeld vs. ländliche Umgebung

d) Zeitliche Aktualität

Das Gericht verlangt eine Begründung dafür, warum ältere Vorkommnisse noch heute eine Gefahr darstellen sollen. Dies verhindert eine perpetuierende Wirkung der Vergangenheit („Ewigkeitsprognosen“).

IV. Die Trennlinie zwischen Therapie und Vollzug

Das Gericht arbeitet heraus, dass Lockerungen keine therapeutischen Druckmittel sind.



Dies ist dogmatisch bedeutsam:

Lockerungen dienen der Resozialisierung , nicht Therapieerziehung.

, nicht Therapieerziehung. Therapieunwilligkeit allein rechtfertigt keine Versagung.

Fehlverhalten ist nur relevant, wenn es konkret erhebliche Gefahren indiziert.

Die Entscheidung steht damit in der Tradition einer grundrechtsfreundlichen Auslegung, wie sie auch vom BVerfG in seiner Maßregelvollzugsrechtsprechung gefor-dert wird

V. Der Beschluss im größeren Kontext der Vollzugspraxis

1. Bedeutung für die Vollzugseinrichtungen

Die Entscheidung zwingt die Einrichtungen, ihre Praxis anzupassen:

Eigenständige Prognosen müssen jederzeit möglich sein.

Externe Gutachten dürfen nur unterstützend, nicht ersetzend wirken.

Begründungen müssen vollständig im Ausgangs-bescheid enthalten sein.

2. Bedeutung für die Verteidigung

Der Beschluss gibt Verteidigern ein starkes Argumentarium:

Konsequente Berufung auf das Verbot des Nachschiebens von Gründen.

Geltendmachung der Pflicht zur aktuellen Prognose.

Durchsetzung des Anspruchs auf Lockerungsprüfung unabhängig von Fortdauerprüfungen.

3. Bedeutung für die Rechtsprechung

Der Beschluss setzt Maßstäbe für:

die Anforderungen an die Begründung von Lockerungsentscheidungen,

die Auslegung des Begriffs der Missbrauchsgefahr,

und die Handhabung des Umgangs mit externen Gutachten.

VI. Schlussbewertung

Der Beschluss des LG Würzburg ist ein methodisch überzeugendes und grundrechtssensibles Beispiel für eine den rechtsstaatlichen Anforderungen genügende moderne Maßregelvollzugspraxis.

Das Gericht entwickelt die Anforderungen an Locke-rungsentscheidungen nachvollziehbar weiter und setzt der häufig restriktiven und teils bequemheits-getriebenen Praxis der Vollzugseinrichtungen klare rechtliche Grenzen.

Die Entscheidung ist nicht nur im konkreten Fall richtig, sondern enthält eine Leitlinienfunktion für vergleichbare Konstellationen im gesamten Bundes-gebiet. Sie stärkt die Autonomie der untergebrachten Personen, konkretisiert das Verhältnismäßigkeitsgebot und schafft mehr Transparenz sowie rechtsstaatliche Kontrolle in einem Bereich, der häufig wenig gericht-licher Überprüfung unterliegt.