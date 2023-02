Limburg: Auseinandersetzung während Faschingsveranstaltung!

1. Auseinandersetzung während Faschingsveranstaltung, Waldbrunn, Hintermeilingen, Am Spielplatz, Montag, 20.02.2023, 20:15 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es während einer Faschingsveranstaltung in Hintermeilingen zu einer Auseinandersetzung, bei der sich mehrere Beteiligte verletzten. Gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizeistation Limburg die Meldung über eine handfeste Auseinandersetzung in der Mehrzweckhalle in der Straße „Am Spielplatz“. Dort angekommen wurden mehrere Beteiligte der vorangegangenen Auseinandersetzung angetroffen und von der Polizei befragt. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Hauptaggressor nicht unter ihnen. Der Sachverhaltsaufnahme zufolge, welche sich aufgrund des Alkoholpegels der Beteiligten als diffizil herausstellte, kam es im Bereich der Toiletten zu einer Auseinandersetzung, bei der mindestens zwei Beteiligte drei weitere Männer angegangen und geschlagen haben sollen. Einer der Täter habe auch einen Feuerlöscher in Richtung eines Beteiligten geworfen, diesen aber verfehlt. Einer der Geschädigten, ein 53-Jähriger, musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine 23-Jährige bei den Beamten, da auch sie bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden sei. Ein vermeintlicher Tatverdächtige konnte von der Polizei vor Ort kontrolliert werden. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern aktuell an.

Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0