Limburg: Mann von mehreren Personen angegriffen!

Limburg a. d. Lahn, Bergstraße, Mittwoch, 21.06.2023, 21:45 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde ein Mann in Limburg auf offener Straße von mehreren Personen geschlagen und getreten. Auch ein Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Den Angaben des 30 Jahre alten Limburgers zufolge sei dieser in der Bergstraße auf zwei, etwa 14-15 Jahre alte, männliche Jugendliche gestoßen. Plötzlich sei ein schwarzer Audi SUV und ein schwarzer BMW in der Bergstraße erschienen, aus denen fünf bis sechs Personen im Alter von 30-40 Jahren ausgestiegen seien. Daraufhin sei der 30-Jährige von einem der ausgestiegenen Personen zu Boden geschlagen und anschließend von weiteren Insassen geschlagen und getreten worden. Als die Gruppe von ihm abgelassen habe, soll dann noch einer der beiden Jugendlichen an ihn herangetreten sein und ihn mit Reizgas besprüht haben. Im Anschluss sollen alle Personen in die Fahrzeuge gestiegen und geflüchtet sein. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnten die zwei Pkw und die beteiligten Personen nicht mehr angetroffen werden. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Die Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei in Limburg geleitet werden. Zum gegenwärtigen Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vorfall im Zusammenhang mit einem Streit vom vergangenen Mittwoch steht. Einer der Jugendlichen hatte gelockte Haare und führte eine Louis Vuitton Umhängetasche mit sich. Der zweite trug eine Jogginghose des Fußballvereins “Manchester United”. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden