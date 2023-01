Limburg: Sexuelle Belästigung am Bahnhof und Mann bedroht Kinder mit Waffe!

Sexuelle Belästigung am Bahnhof,

Weilburg, Bahnhofstraße, Samstag, 28.01.2023, 21:50 Uhr

(wie) In Weilburg wurde am Samstagabend eine Frau sexuell belästigt, die Polizei konnte den Täter identifizieren. Die Polizei wurde gegen 21:50 Uhr von einem Mann zum Bahnhof nach Weilburg gerufen, da seine Freundin dort von einem Fremden belästigt worden sei. Eine sofort entsandte Streife konnte die 24-Jährige auf einer Bank an den Gleisen antreffen. Neben ihr saß ein 33-Jähriger aus Weilburg. Die Beamten trennten die Personen und konnte die Frau zum Sachverhalt befragen. Offenbar hatte der fremde Mann sich zu ihr gesetzt und ein Gespräch angefangen. Er habe sie dazu bewegen wollen, mit ihm zu anderen Bekannten zu gehen. Hierbei habe er auch versucht sie auf den Mund zu küssen und ihre Hände genommen und diese mehrfach geküsst. Dies habe die Frau deutlich abgelehnt. Nach der Anzeigenaufnahme ließen die Beamten die 24-Jährige sicher in einen Zug einsteigen und nach Hause fahren. Der 33-Jährige musste solange bei der Streife bleiben und bekam nach Identitätsfeststellung einen Platzverweis für den Bahnhof. Zudem wurde ihm eindringlich erklärt, dass er sich Frauen nicht gegen deren Willen zu nähern habe. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Mit Waffe bedroht,

Merenberg, Weilburger Straße, Freitag, 27.01.2023, 20:50 Uhr

(wie) Am Freitagabend hat ein Mann in Merenberg Kinder mit einer Waffe bedroht, weil sie einen Schneeball gegen sein Auto geworfen hatten. Eine Gruppe Kinder hatte an der Allendorfer Straße vorbeifahrende Autos mit Schneebällen beworfen. Darunter war auch der grüne VW eines 57-Jährigen, der bei den Kindern anhielt und ihnen angedroht haben soll, auf sie zu schießen, wenn sie das noch einmal machen sollten. Wenig später traf der Mann am Burgkiosk an der Weilburger Straße wieder auf die Kinder und zielte mit einer Waffe auf sie. Die Kinder retteten sich in den Kiosk und suchten Hilfe bei dem Betreiber. Die Eltern der Kinder verständigten anschließend die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme fuhr der grüne VW wieder an der Örtlichkeit vorbei und wurde den Beamten von den Eltern gezeigt. Die Streife fuhr dem Fahrzeug hinterher und hielt es kurz darauf an. Bei der Kontrolle fand sich eine Schreckschusspistole im Fahrzeug, für die der Fahrer keinen Waffenschein vorlegen konnte. Die Waffe wurde sichergestellt und eine Strafanzeige aufgenommen.

Polizeipräsidium Westhessen