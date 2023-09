Limburg: Streit mit Messer ausgetragen!

Limburg, Am Kissel, Freitag, 08.09.2023, 08:00 Uhr

(wie) Am Freitagmorgen ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Limburg mit einem Messer verletzt worden. Zwei stark alkoholisierte Männer gerieten gegen 08:00 Uhr in einer Unterkunft in der Straße “Am Kissel” in Streit. Dieser konnte nicht verbal beigelegt werden, sodass ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger aufeinander einschlugen. Ein Zeuge holte sich Hilfe, um die Streithähne voneinander zu trennen. Dies gelang jedoch nicht und der 23-Jährige stach mit einem kleinen Küchenmesser einmal zu und traf den Kopf des 24-Jährigen. Anschließend floh der 23-Jährige mit weiteren Zeugen vom Tatort. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Mehrere Streifen der Polizei fahndeten nach dem 23-Jährigen, wobei eine Streife des Polizeipostens Limburg den Mann am Ortseingang Linter entdecke und ihn mit Unterstützung weiterer Streifen festnehmen konnte. Das Messer hatte der Mann noch bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden