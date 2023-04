Limburg: Verkäuferin mit Schnapsflasche attackiert!

Am gestrigen Freitag, gegen 20:30 Uhr, hielt sich ein 49-jähriger Mann aus Limburg in einem Einkaufsmarkt in der Limburger Hospitalstraße auf. Da aufgrund diverser Vorfälle in der Vergangenheit ein Hausverbot gegen den Mann bestand, wurde er von einer im Markt anwesenden Verkäuferin angesprochen und aufgefordert den Markt wieder zu verlassen. Anstatt der Aufforderung nachzukommen, ergriff der Mann eine Schnapsflasche und schlug hiermit nach der Verkäuferin. Die Frau wurde hierbei im Kopfbereich getroffen und leicht verletzt.

Gegen den Mann wird aufgrund des Vorfalls nun wegen diverser Straftaten ermittelt.

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg