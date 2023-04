Im Industriegebiet Lindlar-Klause haben Unbekannte zwischen 15 Uhr am Ostersamstag (8. April) und 17 Uhr am Sonntag 28 Paletten mit Kaminholz gestohlen. Die mit jeweils einem Raummeter Kaminholz bestückten Paletten waren auf dem Gelände einer Firma an der Schlosser Straße gelagert.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth in Verbindung zu setzen (Tel.: 02261 81990).