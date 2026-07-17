Linientreuer Peter Maffay will Fürstin Gloria von Bühne aus belehren!

In einer atemberaubenden und absolut unerwarteten Szene auf den prächtigen Schlossfestspielen in Regensburg hat der erfahrene Rockstar Peter Maffay die Bühne genutzt, um ein flammendes Plädoyer gegen Hass und jede Form von Extremismus zu halten – und das ausgerechnet direkt vor den Augen der umstrittenen Schlossherrin Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, die in der ersten Reihe saß und die Worte mit ihrem Bruder aufmerksam verfolgte. Der Künstler begann seine Ansprache noch vor dem eigentlichen Konzert und betonte zunächst die atemberaubende Schönheit des historischen Ortes, um dann ohne jede Rücksichtnahme klarzustellen, dass genau dieser Ort auch schwer belastet sei durch Äußerungen, Positionierungen und Haltungen, die er und viele andere im Publikum nicht teilen können.

Die Zuschauer reagierten sofort mit kräftigem und anhaltendem Applaus, der die Spannung im Saal spürbar machte und zeigte, wie sehr die Menschen nach klaren Worten in diesen aufgeheizten Zeiten dürsten. Maffay stellte unmissverständlich klar, dass er diesen besonderen Abend bewusst nutzen wollte, um ein Zeichen zu setzen, und die Anwesenheit der Fürstin in der ersten Reihe verlieh seiner Rede eine zusätzliche Brisanz, die wie eine direkte Botschaft an die Schlossherrin wirkte, die wegen ihrer politischen Kontakte seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Der Musiker bekannte sich in seiner Rede leidenschaftlich zu den Grundwerten der Demokratie und betonte, dass man die demokratischen Spielregeln respektieren müsse, vor allem jene, die in der Verfassung festgeschrieben sind und die Unantastbarkeit der menschlichen Würde garantieren – eine Würde, die für jeden einzelnen Menschen gilt, ganz gleich, woher er kommt, welche Hautfarbe er hat oder welcher Religion er angehört. Besonders deutlich und kompromisslos wurde er bei seiner Ablehnung von Extremismus jeglicher Couleur und machte klar, dass radikale, rassistische und menschenverachtende Positionen keine Akzeptanz finden dürfen, egal ob sie von rechts, von links oder sogar aus der gesellschaftlichen Mitte kommen. Stattdessen sprach er sich nur für eine einzige Form von Radikalität aus: den konsequenten Versuch, auf gleicher Augenhöhe, mit echtem Respekt, friedlich und ohne jeden Hass miteinander umzugehen und den Dialog zu suchen. Mit den abschließenden Worten, dass das nun gesagt sei und er allen Beteiligten viel Spaß wünsche, hoffentlich auf einem gemeinsamen Nenner, beendete er seine kurze aber umso wirkungsvollere Ansprache, die das Publikum sichtlich bewegte und den Abend mit einer besonderen Atmosphäre der Klarheit und des Zusammenhalts eröffnete.

Die Worte bekamen ihre volle Schlagkraft erst durch die Tatsache, dass die Fürstin von Thurn und Taxis persönlich in der ersten Reihe saß und seit Langem wegen ihrer politischen Verbindungen in der öffentlichen Kritik steht, was den Auftritt von Maffay zu einem echten Paukenschlag machte. Besonders brisant war in der Vergangenheit eine private Einladung an die Chefin einer rechten Partei zu einem anderen Konzert auf dem Schloss, bei dem ein gemeinsames Foto entstand und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, was für großes Aufsehen sorgte. Die damalige Sängerin distanzierte sich daraufhin öffentlich und machte unmissverständlich klar, dass diese Politikerin bei ihrem Auftritt nicht willkommen sei, während die Fürstin die Einladung als rein privat verteidigte und betonte, sie kenne die Eingeladene persönlich. Vorwürfe, sie stehe extremen Kräften nahe, wies sie stets zurück. Für Peter Maffay war dieser denkwürdige Abend zugleich der krönende Abschluss seiner Sommer-Open-Air-Reihe an besonderen Orten, und er freut sich bereits auf die gemeinsame Tour mit einem anderen bekannten Künstler, die in naher Zukunft stattfinden soll – ein weiteres Highlight, das die Fans schon jetzt fieberhaft erwarten.

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