LINKE POLITIK-BOMBE DES JAHRES: INTERNER VERMERK ENTHÜLLT – ELIF ERALP HAT ANGST VOR HAMAS-SYMPATHISANTEN! KANN SO JEMAND BERLIN REGIEREN?

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Berlin – Was für ein politisches Beben am Tag der ersten Sitzung des neuen Abgeordnetenhauses! Ausgerechnet die Frau, die als Favoritin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin gilt, steht plötzlich im Zentrum eines handfesten Skandals: Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat in einem internen Vermerk geschrieben, dass sie Angst vor dem stadtbekannten Palästina-Aktivisten Ibrahim Ibrahim hat – vor einem Mann, den der „Spiegel“ als Hamas-Sympathisanten mit engen Verbindungen ins Umfeld der Terrororganisation Hamas beschreibt. Eigentlich sollte die Öffentlichkeit davon nie etwas erfahren. Doch durch eine Panne in Eralps eigenem Büro landete die brisante Notiz direkt beim Nachrichtenmagazin!

Wie konnte das passieren? Laut „Spiegel“ und Euronews hatte Eralps Büro die autorisierte Fassung eines Interviews an die Redaktion zurückgeschickt – ohne vorher sämtliche internen Kommentare zu entfernen. In diesen Anmerkungen bedauert Eralp, das bereits geführte Interview überhaupt zugesagt zu haben, weil darin konkret nach Ibrahim gefragt worden sei. Sie und ihr Ehemann hätten „Angst vor diesen Leuten“, heißt es in dem Vermerk. Die Frage zu Ibrahim und ihre Antwort darauf ließ sie streichen. Ihre Begründung, wie Euronews berichtet: „Ich kann mich und meine Familie für den Spiegel nicht in Gefahr bringen.“ Mehr noch: Intern erwog sie sogar, das gesamte Interview zurückzuziehen!

Der „Spiegel“ machte den Vorgang am Donnerstagmorgen, dem 29. Oktober 2026, öffentlich. In seinem Morgen-Briefing „Die Lage am Morgen“ unter der Überschrift „Wer regiert wirklich in Berlin?“ schrieb Stefan Kuzmany, Autor der Chefredaktion: Eralp fürchte sich so sehr vor einem stadtbekannten Hamas-Sympathisanten, dass sie seinen Namen nicht bestätigen wolle, wenn sie nach ihm gefragt werde. Und weiter: „Es ist schockierend, welche Macht Terrorsympathisanten offenbar über eine gewählte Spitzenpolitikerin haben. Menschlich ist Frau Eralps Angst nachvollziehbar. Politisch ist sie fatal: Wer die Verantwortung für die Hauptstadt übernehmen will, darf sich von niemandem einschüchtern lassen.“ Die Sorge der wahrscheinlichen Regierungschefin um ihre Familie sei „augenscheinlich so groß, dass ihre Entscheidungen davon beeinflusst werden“, so das Magazin.

Wer ist Ibrahim Ibrahim? Nach Angaben von Euronews ist er ein seit Jahren in Berlin aktiver propalästinensischer Aktivist, der als Unterstützer der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) gilt. Er tritt als Sprecher des „Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitees“ (VPNK) auf. Nach Erkenntnissen des Berliner Verfassungsschutzes arbeiten unter dieser Dachbezeichnung Anhänger der PFLP und der islamistischen Hamas zusammen; die F.A.Z. schreibt, der Verfassungsschutz betrachte das VPNK als Sammelbecken für Unterstützer der Terrororganisationen Hamas und PFLP. Laut Tagesspiegel verfügt das Netzwerk in Eralps Linkspartei über viele Sympathisanten. Wenige Tage nach der Berlin-Wahl reiste Ibrahim laut Euronews nach Istanbul zu einer Konferenz mit Funktionären aus dem Hamas-Umfeld.

Und genau hier wird es für die Linke richtig unangenehm: Kurz nach der Abgeordnetenhauswahl im September war Ibrahim auf der Wahlparty der Neuköllner Linken erschienen und dort mit Parteipolitikern fotografiert worden. Die Linken-Abgeordnete Vanessa Emde ließ sich laut F.A.Z. am Wahlabend demonstrativ mit dem VPNK-Vertreter ablichten. Damit nicht genug: Drei Gliederungen der Linkspartei – der Bezirksverband Neukölln, die Landesarbeitsgemeinschaft „Palästinasolidarität“ und die Basisorganisation Wedding – arbeiteten nach Angaben der F.A.Z. auch nach der Wahl mit dem VPNK im „Internationalistischen Bündnis Berlin“ zusammen. Der frühere innenpolitische Sprecher der SPD im Abgeordnetenhaus, Martin Matz, sah danach „erheblichen Klärungsbedarf“. Soweit bekannt, haben die Linken-Gliederungen ihre Mitgliedschaft nicht gekündigt.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – und sie haben es in sich! Berlins noch amtierender Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) schrieb auf der Plattform X: „Natürlich darf es nicht sein, dass Politikerinnen und Politiker um ihre Familie oder um sich selbst fürchten müssen.“ Das gelte selbstverständlich auch für Eralp. Doch dann wurde Wegner deutlich: „Eine Regierung muss sich jederzeit an Recht und Gesetz halten und Extremisten und Kriminellen entschlossen entgegentreten. Sie darf niemals ihr Handeln von diesen Strukturen abhängig machen – schon gar nicht darf sie sich vor ihnen fürchten.“ Verantwortung heiße auch, „keine Angst davor zu haben, Probleme und Wahrheiten klar zu benennen“. Und weiter: „Im Umfeld der Berliner Linken bewegen sich Menschen, die die Sicherheit Berlins gefährden und die öffentliche Ordnung bewusst angreifen wollen. Die Antwort darauf darf niemals sein, wegzuschauen oder zu schweigen, und schon gar nicht, die Probleme zu leugnen, wie es Teile der Berliner Linken tun.“

CDU-Landeschef Stefan Evers ging noch weiter: Er forderte SPD und Grüne auf, ihre Entscheidung für eine Koalition mit der Linken beziehungsweise eine Regierung unter Führung der Linken zu überdenken. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker verlangte laut F.A.Z., Grüne und SPD sollten „Eralps Träume als Regierende Bürgermeisterin umgehend beenden“. Auch aus der SPD selbst kommt scharfe Kritik: Berlins früherer Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte die Befürchtung, Eralp könne wegen ihrer Angst vor Ibrahim „erpressbar“ sein.

Besonders brisant ist die Reaktion von SPD-Landeschef und Spitzenkandidat Steffen Krach – schließlich ist er Eralps möglicher Koalitionspartner. Während der Abgeordnetenhaussitzung ließ er laut F.A.Z. zunächst mitteilen, er habe mit Eralp noch nicht darüber gesprochen, für eine abschließende Bewertung sei es „zu früh“. Doch gegenüber der „Welt“ wurde Krach glasklar: „Wer diese Stadt regieren will, muss Gefahren deutlich benennen und Berlin vor ihnen schützen. Weder Clan-Bosse noch ein Ibrahim Ibrahim dürfen in Berlin was zu sagen haben.“ Und: „Berlins Sicherheit steht an oberster Stelle und es ist völlig klar, dass wir mit voller Härte gegen Organisierte Kriminalität und Terror-Unterstützer vorgehen müssen. Dafür stärken wir auch Polizei und Verfassungsschutz. Diese Klarheit erwarten wir von allen politisch Verantwortlichen.“ Eine indirekte, aber unmissverständliche Distanzierung!

Noch härter urteilt der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler. Der Zustand der Linken in Berlin sei „sogar noch viel schlimmer als befürchtet“, sagte der ehemalige Kriminalpolizist dem „Focus“. Er sprach von einer strukturellen Anschlussfähigkeit an das extremistische und terroristische Milieu, die ein „ungeahntes Ausmaß erreicht“ habe. Sein Fazit: „Für jeden Sozialdemokraten verbieten sich weitere Gespräche über eine Koalition mit dieser Partei.“ Die Vizechefin der SPD-Bundestagsfraktion, Sonja Eichwede, mahnte gegenüber der dpa, rechtsstaatliche Prinzipien dürften „unter keinen Umständen infrage gestellt werden“.

Die Grünen dagegen stellen sich hinter Eralp. Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch sagte im Abgeordnetenhaus: „Eine künftige rot-grün-rote Koalition wird mit einer Regierenden Bürgermeisterin Elif Eralp an der Spitze die Bekämpfung von Antisemitismus, organisierter Kriminalität und Extremismus zu einem Schwerpunkt machen. Das ist das, was zählt.“ Man werde „konsequent und auch mit der gebotenen rechtsstaatlichen Härte gegen Organisierte Kriminalität, gegen Terrorismus, gegen Gewalt vorgehen“. Es sei nicht hinnehmbar, dass „eine führende Politikerin um ihre Sicherheit fürchten muss“. Grünen-Landeschef Philmon Ghirmai sieht Polizei und Landeskriminalamt in der Pflicht. Ganz anders klingt Grünen-Sicherheitspolitiker Konstantin von Notz gegenüber dem RND: „Der Vorgang ist krass und irritierend.“ Wer Regierungsverantwortung übernehmen wolle, müsse diese Probleme „politisch entschlossen angehen“ – die „allererste und geringste Grundlage“ dafür sei, „diese Probleme klar zu benennen“.

Vernichtend fällt das Urteil von Volker Beck aus, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG): „Eine Partei, deren Führungsmitglieder sich nicht trauen, die terroristischen Gefahren beim Namen zu nennen“, sei „den sicherheitspolitischen Aufgaben einer Landesregierung nicht gewachsen“. Und weiter: „Wer die Sicherheit dieser Stadt und ihrer Menschen in die Hände der Linken legt, gefährdet Menschenleben.“ In einem Punkt gab Beck Eralp allerdings recht: „Vor Ibrahim Ibrahim und dem Umfeld der Linken Neukölln muss man Angst haben.“ Berlin stehe im „Fadenkreuz palästinensischen Terrors“. Doch gerade diese Angst führe dazu, dass es bei der Linken „keine Konsequenzen bei Sympathiebekundungen für antisemitischen Terror“ gebe.

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, reagierte mit Entsetzen. Dem „Spiegel“ sagte er: „Die Ohnmacht der Parteiführung und die Angst, die Frau Eralp persönlich zu verspüren scheint, schockieren mich – aber sie überraschen mich nicht. Die Linke ist unfähig, sich von Terrorsympathisanten und Antisemiten zu distanzieren.“ Schuster ergänzte: „Möglicherweise ist Frau Eralp nun besser in der Lage zu verstehen, welches wachsende Unsicherheitsgefühl für die jüdische Gemeinschaft schon seit Langem besteht.“ Sein Appell an SPD und Grüne: „Grüne und SPD stehen in der Pflicht, dieser Linken weder die Regierungsverantwortung für Berlin noch für die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft zu übertragen.“ Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste, Marc Henrichmann (CDU), fragte in der „Rheinischen Post“: „Wie könnte jemand die deutsche Hauptstadt politisch führen, der jetzt schon aus Angst vor den ‚falschen Freunden‘ handlungsunfähig ist?“

Und was sagt Eralp selbst? Am Donnerstag trat sie im Abgeordnetenhaus vor die Presse – nur ein kurzes Statement, zum Inhalt des „Spiegel“-Berichts äußerte sie sich laut Euronews nicht. Es seien „private, interne Inhalte veröffentlicht“ worden, sagte sie. Dann der Satz, mit dem sie in die Offensive gehen wollte: „Ich werde mich von niemandem einschüchtern lassen.“ Dass man sich Sorgen um seine Familie mache, sei normal und eine Folge der Debatten der vergangenen Wochen. Sie werde „für die Sicherheit von allen Berlinerinnen und Berlinern sorgen“ und „mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln“ gegen Organisierte Kriminalität und Gewalt vorgehen – „selbstverständlich“ auch gegen alle, die Gewalt verherrlichen. Das sei ihr „Versprechen“ an die Berliner. „Dieser Kampf hat für mich und auch die künftige Koalition oberste Priorität“, sagte sie laut taz.

Rückendeckung bekommt sie aus der eigenen Partei. Ihr Sprecher erklärte laut Euronews, Eralp sei seit Monaten Beleidigungen, Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt; Sicherheitsbehörden hätten geraten, politische Probleme in öffentlichen Stellungnahmen nicht an einzelnen Personen festzumachen. Linken-Landeschef Maximilian Schirmer sprach von einer Kampagne und sagte: „Wer sich um sich oder um seine Familie sorgt, muss sich dafür nicht schämen.“ Dass Sicherheitsbedenken missachtet wurden, lasse die Partei „zutiefst besorgt“ zurück. Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linke) nannte die „Spiegel“-Berichterstattung im „Stern“ „mehr als fragwürdig“. Laut „Politico“ plant die Linke sogar eine Beschwerde beim Deutschen Presserat gegen den „Spiegel“. Der „Spiegel“ begründete die Veröffentlichung mit der politischen Tragweite der Aussagen. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) erklärte: „Ich nehme die Äußerung von Elif Eralp, dass sie sich bedroht fühlt, ernst.“ Aber: „Furcht darf politische Entscheidungen nicht leiten.“ Im Wahlkampf seien allen Spitzenkandidaten Sicherheitsgespräche des Landeskriminalamts angeboten worden.

Der Skandal platzte mitten in die konstituierende Sitzung des neuen Abgeordnetenhauses – knapp sechs Wochen nach der Wahl. Die Linken-Politikerin Hendrikje Klein wurde mit 98 Stimmen zur Parlamentspräsidentin gewählt, 42 Abgeordnete stimmten mit Nein, neun enthielten sich; von 153 Abgeordneten waren 149 anwesend. CDU-Politikerin Cornelia Seibeld wurde mit 109 Stimmen Vizepräsidentin (33 Nein, sechs Enthaltungen, eine ungültige Stimme). AfD-Kandidat Martin Trefzer fiel mit nur 40 Ja-Stimmen durch. Alterspräsident Kurt Wansner (CDU) mahnte, „Angriffe auf jüdische Menschen dürfen sich in dieser Stadt niemals wiederholen“, und erinnerte daran, dass 26 Prozent der Berliner ihr Wahlrecht nicht genutzt hätten. Vanessa Emde saß in der letzten Reihe ihrer Fraktion – beim Gruppenfoto fehlte sie.

Jetzt wird es ernst: Grüne und SPD haben sich nach den Sondierungen bereits für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Am Samstag soll ein Landesparteitag der Berliner Linken über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen abstimmen. Ob die Affäre um den internen Vermerk die rot-grün-roten Pläne ins Wanken bringt, ist offen.

MEINUNG: Niemand sollte einer Politikerin vorwerfen, dass sie Angst um ihre Familie hat. Bedrohungen gegen Mandatsträger sind ein Angriff auf die Demokratie selbst, und jeder, der so etwas erlebt, verdient Schutz durch den Rechtsstaat. Doch genau deshalb ist die Frage berechtigt, ob jemand, der aus Furcht einen Namen nicht aussprechen will, die Kraft hat, sich als Regierungschefin gegen genau diese Milieus zu stellen. Eine Stadtspitze muss Klartext reden können – gerade dann, wenn es unbequem und gefährlich wird.

MEINUNG: Noch schwerer wiegt aus unserer Sicht das politische Umfeld. Wenn Teile einer Partei über lange Zeit die Nähe zu Gruppen dulden, die der Verfassungsschutz als Sammelbecken von Terrorunterstützern einstuft, dann ist die Angst der Spitzenfrau kein privates Problem mehr, sondern ein Symptom. Wer jahrelang wegschaut, darf sich nicht wundern, wenn am Ende die eigenen Leute Angst bekommen. Eine glaubwürdige Abgrenzung beginnt nicht mit Versprechen vor Kameras, sondern mit klaren Konsequenzen in den eigenen Reihen.

MEINUNG: Und SPD und Grüne? Sie stehen jetzt vor einer Gewissensfrage. Sie können so tun, als sei nichts gewesen, und einfach weiterverhandeln – oder sie verlangen echte Garantien, dass in einer künftigen Landesregierung niemand anderes den Ton angibt als die gewählten Vertreter der Bürger. Berlin braucht eine Führung, die angstfrei handelt und den Rechtsstaat ohne Wenn und Aber verteidigt. Alles andere wäre ein fatales Signal an alle, die diese Stadt einschüchtern wollen.

Jetzt sind SPD und Grüne am Zug – und die Berliner haben ein Recht darauf zu erfahren, wer in ihrer Stadt wirklich das Sagen hat!

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Quellen:

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-elif-eralps-angst-vor-hamas-sympathisanten-zugunglueck-in-spanien-vw-quartalszahlen-a-dd284289-7e8f-4afe-899d-c3e0f5556fdd

https://de.euronews.com/2026/10/29/hamas-sympathisanten-linken-politikerin-eralp-berlin

https://www.tagesspiegel.de/berlin/liveblog/ich-werde-mich-nicht-einschuchtern-lassen-elif-eralp-gibt-ein-versprechen-an-die-berliner-ab-16053722.html

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/elif-eralp-angst-vor-terrorsympathisant-belastet-berliner-koalitionsgespraeche-201632440.html

https://taz.de/Eralp-reagiert-auf-Spiegel-Bericht/!6226020/