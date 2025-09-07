LINKS IST NICHT VORBEI!Dabei hatte Merz den großen Politik-Wechsel versprochen – stattdessen: gebrochene Versprechen, faule Kompromisse und ein gnadenloses Ampel-Weiter-So!

Berlin – Es klang wie eine Kampfansage, wie ein Versprechen an die bürgerliche Mitte: Friedrich Merz, CDU-Chef und Oppositionsführer, hatte im Wahlkampf lautstark einen politischen Neuanfang angekündigt, den Bruch mit der linken Wohlfühlpolitik der Ampel-Regierung versprochen und sich selbst als Garant für einen klaren, konservativen Kurs präsentiert – doch jetzt, Monate später, platzt für viele Wähler die große Hoffnung wie eine Seifenblase! Denn statt eines echten Kurses der Erneuerung erleben wir ein klägliches Weiter-So, ein gefährliches Spiel mit der Enttäuschung seiner eigenen Anhänger, ein Einknicken vor linken Narrativen, grünem Zeitgeist und woke Wohlfühlpolitik – Links ist nicht vorbei, Links regiert weiter! Unter Merz wird nicht abgerechnet, sondern angepasst, nicht entlarvt, sondern übernommen: Bei der Migration laviert die Union zwischen Schönreden und Schweigen, beim Klimaschutz wird weiterhin auf Verbote und Steuern gesetzt, statt auf Technologieoffenheit und Innovation, beim Gendern, bei der Bildungspolitik, bei Familienfragen – überall weht der linke Zeitgeist auch unter schwarzer Flagge weiter. Versprochen hatte Merz eine „konservative Revolution“, geliefert hat er eine weichgespülte CDU, die krampfhaft versucht, es allen recht zu machen – und dabei ihr eigenes Profil verliert. Selbst CDU-intern wächst die Kritik: Aus den Landesverbänden wird gemurrt, aus der Parteibasis grollt Unmut, viele fühlen sich getäuscht, manche sprechen gar von Verrat. Merz, einst als Hoffnungsträger der Wirtschaft und Rechtsstaatlichkeit gefeiert, wirkt zunehmend wie ein Getriebener – zwischen Koalitionsspielchen, Medienpopulismus und dem verzweifelten Versuch, die eigene Partei links-kompatibel zu machen. Die Quittung kommt schon jetzt: Sinkende Umfragewerte, abwandernde Stammwähler, Aufwind für Alternativen. Dabei ist die politische Lage so klar wie nie: Deutschland braucht einen echten Richtungswechsel, eine Kurskorrektur nach Jahren ideologiegetriebener Ampel-Politik, eine Rückbesinnung auf Leistung, Freiheit und Sicherheit – doch statt konsequenter Opposition gibt es von Merz nur leere Worte und weichgespülte Pressekonferenzen. Die CDU bleibt im Wartestand, Merz in der Defensive – und die Ampel reibt sich die Hände. Links ist nicht vorbei, links lebt weiter – weil die einzige echte Opposition noch immer auf sich selbst wartet.