LKW-Abfahrtskontrollen – Fahrer mit 2,35 Promille sowie ohne Fahrerlaubnis festgestellt.

Am Sonntagabend, 27.08.2023, führten Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West an der A 61 Abfahrtskontrollen durch. Es wurden insgesamt 16 LKW-Fahrer kontrolliert. Drei LKW-Fahrern wurde die Abfahrt aufgrund von hohen Promillewerten so lange untersagt, bis diese wieder nüchtern sind. Der Spitzenwert eines Fahrers lag bei 2,35 Promille. Er beabsichtigte seine Weiterfahrt am nächsten Morgen um 07 Uhr anzutreten. Bei dieser Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass bei dem 44-Jährigen Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis bereits vor ca. einem Monat abgelaufen war. Nun erwartet den Fahrer eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.