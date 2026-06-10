LOCKERUNGS-BEBEN HINTER DEN MAUERN! PATIENT THOMAS KREBS ZIEHT GEGEN FORENSIK VOR GERICHT – STREIT UM FREIHEIT ERREICHT NEUEN HÖHEPUNKT!

Im bayerischen Maßregelvollzug bahnt sich ein neuer juristischer Showdown an. Ein langjährig untergebrachter Patient zieht erneut vor Gericht und wirft der Klinik vor, seinen Weg zurück in die Freiheit rechtswidrig zu blockieren. Im Mittelpunkt steht die begehrte Lockerungsstufe C2, die nach Ansicht des Betroffenen längst hätte gewährt werden müssen. Die Klinik verweist dagegen auf therapeutische Voraussetzungen, die aus ihrer Sicht noch nicht vollständig erfüllt seien. Nun soll ein Gericht entscheiden, ob die Ablehnung rechtmäßig war oder ob dem Patienten tatsächlich weitere Freiheiten zustehen.

Der Konflikt dreht sich vor allem um die Frage, ob überhaupt konkrete Gründe gegen die beantragte Erweiterung der Lockerungen sprechen. Der Antragsteller macht geltend, dass er über einen langen Zeitraum sämtliche gewährten Lockerungen beanstandungsfrei genutzt habe. Weder seien Fluchtversuche bekannt geworden noch habe es sicherheitsrelevante Zwischenfälle gegeben. Nach seiner Auffassung stütze sich die Ablehnung lediglich auf allgemeine Formulierungen und abstrakte Befürchtungen. Besonders brisant: In der umfangreichen Begründung wird sogar die rechtliche Grundlage einer klinikinternen Unterteilung der Lockerungsstufe C in verschiedene Zwischenstufen infrage gestellt. Damit rückt nicht nur die Entscheidung im Einzelfall, sondern auch die Praxis der Einrichtung insgesamt in den Fokus.

Für den Betroffenen steht dabei weit mehr auf dem Spiel als nur eine weitere Lockerung. Aus seiner Sicht geht es um die grundsätzliche Frage, ob Resozialisierung tatsächlich gefördert oder durch immer neue Hürden verzögert wird. Die Gegenseite betont hingegen die Verantwortung für Sicherheit und Therapieerfolg. Nun wird das Gericht prüfen müssen, ob die vorgetragenen Gründe ausreichen oder ob der Anspruch auf weitergehende Lockerungen tatsächlich besteht. Hinter den Mauern der Forensik wächst damit die Spannung. Das Verfahren könnte weit über den konkreten Einzelfall hinaus Bedeutung erlangen und erneut eine Debatte über Rechte, Behandlung und Zukunftsperspektiven von Patienten im Maßregelvollzug auslösen.

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