Lohr am Main: 14-Jähriger kam durch eine Schussverletzung ums Leben – 14-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft!

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Die Untersuchung der Rechtsmedizin Würzburg ergab, dass der am Freitagnachmittag tot aufgefundene 14-Jährige durch eine Schussverletzung ums Leben kam. Der bereits am frühen Freitagnachmittag kurz nach der Tat vorläufig festgenommene 14-Jährige ist am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ gegen den Jugendlichen einen Haftbefehl.

Wie bereits berichtet, hatte sich am Freitagnachmittag ein 15-Jähriger bei der Polizei in Lohr persönlich gemeldet und mitgeteilt, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet hätte. Eine Streife der Polizei Lohr machte sich sofort auf den Weg zu dem möglichen Tatort und stieß dort auf den bereits leblosen 14-Jährigen. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Teenagers feststellen. Bereits frühzeitig richtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen Jugendlichen aus dem Landkreis Main-Spessart. Eine Streife der Polizei Lohr konnte den Tatverdächtigen gegen 18:00 Uhr vorläufig festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo Würzburg den Tatverdächtigen am Samstag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ aufgrund des dringenden Tatverdachts des Mordes einen Haftbefehl gegen den Teenager. Im Anschluss kam der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt. Die am Samstagvormittag durchgeführte Obduktion im Institut für Rechtsmedizin in Würzburg ergab, dass das 14-jährige Opfer an einer Schussverletzung verstarb.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar und Gegenstand der weiter andauernden intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die die Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft führt. Im Lauf des Samstages fanden rund um den Tatort mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste in Unterfranken weitere Suchmaßnahmen nach der möglichen Tatwaffe und Spurensicherungsmaßnahmen statt. Dabei waren eine Vielzahl an Einsatzkräften beteiligt, unter anderem das Bayerische Landeskriminalamt und mehrere Diensthunde. In diesem Zusammenhang konnte am Samstagmittag eine mögliche Tatwaffe in der Wohnung des Tatverdächtigen sichergestellt werden.

Zur Aufklärung der Tat und Rekonstruktion der Tathintergründe sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat in der Zeit von 12:00 bis 16:30 Uhr auf dem Gelände des Schulzentrums verdächtige Wahrnehmungen gemacht

Wer hat in dem Zeitraum zwei Jugendliche im Umfeld des „grünen Klassenzimmers“ des Schulzentrums gesehen

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg rund um die Uhr unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.

Polizeipräsidium Unterfranken