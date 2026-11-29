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Los Angeles – Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat am Samstag um 18:30 Uhr MEZ die Region um Manhattan Beach vor der südkalifornischen Küste erschüttert. Nach Angaben des US-Erdbebendienstes USGS lag das Epizentrum rund fünf Kilometer südwestlich von Manhattan Beach in etwa 13 Kilometern Tiefe. Die Feuerwehr von Los Angeles meldete nach Kontrollen keine Verletzten und keine erheblichen Gebäudeschäden. Mehrere Nachbeben folgten, darunter eines der Stärke 4,5 um 20:41 Uhr MEZ; eine Tsunami-Gefahr bestand nach Angaben der Behörden nicht.

Stand: 18:04 Uhr MEZ

Der US-Erdbebendienst USGS stuft das Hauptbeben als überprüfte Momentmagnitude von 5,0 ein. Es ereignete sich um 17:30 Uhr UTC, das entspricht 18:30 Uhr MEZ und 9:30 Uhr Ortszeit an der US-Westküste. Das Epizentrum lag vor der Küste im Bereich der Santa Monica Bay, rund fünf Kilometer südwestlich von Manhattan Beach, in 12,8 Kilometern Tiefe. Bis zum Abend hatten rund 19.700 Menschen dem Dienst gemeldet, das Beben gespürt zu haben; die gefühlte Intensität lag örtlich bei etwa Stufe 5. In den folgenden Stunden registrierte der Dienst mehrere Nachbeben, darunter um 20:41 Uhr MEZ ein weiteres Beben der Stärke 4,5 westlich von Manhattan Beach.

Die Feuerwehr von Los Angeles ging in den sogenannten Erdbebenmodus und ließ alle 106 Wachen im Stadtgebiet Infrastruktur und kritische Anlagen prüfen. Nach den Kontrollen, die nach Angaben der Behörde typischerweise weniger als eine Stunde dauern, gab es keine Meldungen über Verletzte und keine erheblichen Gebäudeschäden. Bürgermeisterin Karen Bass rief die Einwohner auf, sich auf Nachbeben einzustellen und bei Erschütterungen Schutz unter einem festen Möbelstück oder an einer Innenwand zu suchen. Die Stadt Manhattan Beach teilte mit, die örtliche Polizei und Feuerwehr überwachten die Lage; eine Tsunami-Gefahr bestehe nicht, der Pier bleibe vorsorglich vorerst geschlossen. Auch das National Tsunami Warning Center bestätigte, dass von dem Beben keine Flutwelle ausgehe. Ein Eintrag im USGS-Datensatz markiert die Region lediglich als potenziell tsunami-relevant und bedeutet keine Warnung.

Am Chevron-Werk in El Segundo war nach dem Beben eine sichtbare Fackel zu sehen. Stadt und Raffinerie erklärten das als vorgesehenes Sicherheitsabfackeln bei einer Betriebsunterbrechung, nicht als Brand; für die Öffentlichkeit bestehe kein Handlungsbedarf. Am Flughafen Los Angeles kam es nach Medienberichten zu zersplitterten Scheiben in einem Terminal, einzelne landende Maschinen setzten zur Sicherheit durch. Flughafenvertreter berichteten danach von keinen Schäden an den Start- und Landebahnen, der Flugbetrieb lief weiter. Angaben über kurze Verspätungen kursierten; ein flächendeckender Stopp des Luftverkehrs wurde nicht verhängt.

Caltech-Seismologin Lucy Jones sagte, es handele sich um eines der kräftigeren Beben in der Region Los Angeles seit längerem; zuletzt sei in der Metropolregion im Jahr 2014 in La Habra die Schwelle von Stärke 5 überschritten worden. Zugleich hielt sie größere Schäden für unwahrscheinlich, weil das Beben vor der Küste lag und für schwere Zerstörungen typischerweise deutlich stärkere Erschütterungen nötig seien. Der Leiter des Südkalifornischen Seismischen Netzes, Allen Husker, erklärte, das Frühwarnsystem ShakeAlert habe funktioniert und eine erste Schätzung nahe der späteren Stärke ausgegeben; Alarme gingen an Mobiltelefone, in Küstennähe blieb wegen der geringen Entfernung zum Herd kaum Vorlauf. Das Caltech Seismo Lab warnte, weitere Nachbeben seien in den kommenden Tagen zu erwarten, die meisten schwächer, stärkere Ereignisse aber nicht auszuschließen. Im Gegensatz zu einem früheren Erdbeben in Spanien, bei dem Touristen auf die Straße gingen, blieb die Lage in Los Angeles nach den vorliegenden Behördenmeldungen überschaubar.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Beben dieser Größenordnung erschreckt, weil es in einer dicht besiedelten Küstenregion zu spüren ist. Entscheidend bleibt aber, was Behörden und Messdienste danach feststellen: bislang keine Verletzten und keine schweren Schäden. Das ist keine Entwarnung für immer, sondern der Stand dieses Tages.

KOMMENTAR / MEINUNG: Fackeln über einer Raffinerie und zersplittertes Glas am Flughafen nähren schnell die Angst vor einer Katastrophe. Beides war nach den vorliegenden Angaben begrenzt und erklärt. Wer solche Bilder ungeprüft weiterreicht, macht aus einem kontrollierten Sicherheitsvorgang schnell eine vermeintliche Havarie.

KOMMENTAR / MEINUNG: Frühwarnungen können Leben schützen, ersetzen aber keine Vorbereitung. Nahe am Herd kommt der Alarm oft erst mit dem ersten Ruck. Wer in einem Erdbebengebiet lebt, braucht den Reflex, sich zu schützen, nicht erst die Nachricht auf dem Display.

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Quellen:

USGS – Ereignis ci41581136, Magnitude 5,0 südwestlich von Manhattan Beach, überprüft, 28.11.2026: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci41581136

Spectrum News 1 / City News Service – Angaben der Feuerwehr von Los Angeles, Bürgermeisterin Karen Bass, National Tsunami Warning Center und Caltech, 28.11.2026: https://spectrumnews1.com/ca/la/public-safety/2026/11/28/earthquake-california-manhattan-beach

BILD – Stärke 5,0: Erdbeben erschüttert Los Angeles, 28.11.2026: https://www.bild.de/news/ausland/staerke-5-0-erdbeben-erschuettert-los-angeles-6b0b2f9940c21e9826f59304

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