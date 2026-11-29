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Los Angeles – Forscher der Keck School of Medicine der University of Southern California haben zwei wenig untersuchte Ewigkeitschemikalien mit einem höheren Leberkrebs-Risiko in Verbindung gebracht. Bei den Stoffen PFHpA und PFNA hatten Menschen mit den höchsten Blutwerten gut doppelt so hohe Chancen auf eine spätere Erkrankung wie Menschen mit den niedrigsten Werten. Die Studie in „Environmental Health Perspectives“ zeigt jedoch nur einen statistischen Zusammenhang und keinen Beweis, dass die Stoffe den Krebs auslösen.

Stand: 15:09 Uhr MEZ

Untersucht wurden 223 Menschen, die später an Leberzellkrebs (hepatozelluläres Karzinom) erkrankten, und 223 passende Kontrollpersonen aus der Multiethnic Cohort. Diese Langzeitstudie begleitet seit den 1990er-Jahren mehr als 215.000 Menschen in Kalifornien und Hawaii. Die Kontrollen wurden nach Geburtsjahr, Jahr der Blutabnahme, Geschlecht, Herkunft und Region zugeordnet. Das Blut war im Schnitt 7,8 Jahre vor der Diagnose abgenommen worden. Gemessen wurden 12 PFAS; als Autoren nennt die Fachzeitschrift unter anderem Jesse Goodrich, Vaia Lida Chatzi und Wendy Setiawan. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Environmental Health Perspectives, die Universität stellte die Ergebnisse am 19.11.2026 vor.

Nur zwei der 12 Stoffe zeigten einen statistisch auffälligen Zusammenhang. Bei PFHpA lag das Verhältnis der Chancen (Odds Ratio) im obersten Viertel der Blutwerte bei 2,44 (95-Prozent-Konfidenzintervall 1,17 bis 5,11) im Vergleich zum untersten Viertel, bei PFNA bei 2,00 (1,01 bis 3,94). Mit jeder Verdopplung der Blutwerte stieg die Chance bei PFHpA um das 1,35-Fache (1,02 bis 1,78) und bei PFNA um das 1,31-Fache (1,00 bis 1,72).

Stärker war der Zusammenhang bei PFHpA nur bei Menschen mit hoher erblicher Veranlagung zur Fettleber, gemessen über einen genetischen Risikowert: Pro Verdopplung lag die Chance bei 1,47 (1,06 bis 2,04), bei geringer Veranlagung bei 0,98 (0,68 bis 1,42) und damit ohne erkennbaren Zusammenhang. Der statistische Test auf eine echte Wechselwirkung blieb allerdings mit einem p-Wert von 0,088 unter der üblichen Signifikanzschwelle. Dass PFAS die Fettverarbeitung der Leber stören könnten, ist laut den Forschern eine Erklärung, die in dieser Studie nicht selbst bewiesen wurde.

Die Grenzen nennen die Autoren selbst: Es gab für jeden Teilnehmer nur eine einzige Blutmessung, die die Belastung über Jahrzehnte nicht abbilden muss. Weil 12 Stoffe getestet wurden, halten nicht alle Ergebnisse eine Korrektur für Mehrfachtests. Bei PFHpA blieb nur der Trend über die Viertel nach dieser Korrektur auffällig, die Schätzung pro Verdopplung nicht. Auch andere Einflüsse, die nicht erfasst wurden, können eine Rolle spielen. Mit nur 446 Personen ist die Studie klein, und die untere Grenze der Spanne liegt bei PFNA nur knapp über dem Wert 1, der keinen Zusammenhang bedeutet.

BILD berichtet am 28.11.2026 über die Studie und spricht in der Überschrift davon, diese Chemikalien erhöhten das Risiko für Leberkrebs. Das klingt nach Ursache und Wirkung; die Studie und die Universität sprechen von einem Zusammenhang. Auch die Zwischenzeile „Besonderes Risiko für Fettleber-Patienten“ ist ungenau: Gemeint ist eine erbliche Veranlagung, gemessen über einen Risikowert, nicht eine bestehende Fettleber, und sie betrifft nur PFHpA. Die beiden Stoffe nennt BILD nicht beim Namen. Mit „sehr hoher und sehr niedriger Belastung“ sind die obersten und untersten Viertel der Gruppe gemeint, nicht Extremwerte. Die Zahl „bis zu 35 Prozent“ gilt für PFHpA und je eine Verdopplung der Blutwerte, bei PFNA sind es 31 Prozent. Die breiten Unsicherheitsspannen und die Mehrfachtest-Problematik lässt BILD weg.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ewigkeitschemikalien sind kein Randthema, und jeder neue Hinweis auf mögliche Gesundheitsfolgen verdient Aufmerksamkeit. Wer aber aus einem statistischen Zusammenhang eine Krebsursache macht, verbreitet Angst statt Wissen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn eine Schlagzeile bereits behauptet, was die Forscher selbst nur vorsichtig andeuten, läuft etwas schief. Eine kleine Studie mit knappen Unsicherheitsspannen ist ein Hinweis und kein Urteil, und genau so sollte sie berichtet werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Frage ist politisch: Wie lange will man auf dem Rücken der Verbraucher warten, bis die Beweislage lückenlos ist? Vorsorge und strengere Kontrolle dieser Stoffe in Wasser und Alltagsprodukten wären vernünftig, auch ohne Panik.

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Quellen:

Goodrich et al., Environmental Health Perspectives – PFAS, Leberfett-Gene und Leberzellkrebs in der Multiethnic Cohort (Studie), 2026: https://doi.org/10.1021/ehp.6c00546

Keck School of Medicine of USC – Pressemitteilung, 19.11.2026: https://keck.usc.edu/news/usc-researchers-find-two-understudied-forever-chemicals-raise-liver-cancer-risk/

BILD – Neue Studie: Diese Chemikalien erhöhen das Risiko für Leberkrebs, 28.11.2026: https://www.bild.de/leben-wissen/medizin/pfas-studie-zu-weniger-bekannten-stoffen-und-leberkrebsrisiko-6b0a86c1d6d8a1d6fd2eb1c8

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