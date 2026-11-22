Symbolfoto – Bild KI-generiert

Loviisa – Drohnenangriff vor Finnlands Haustür! Der russische Frachter „Sparta II“ ist am Samstagmorgen im östlichen Finnischen Meerbusen von Drohnen getroffen worden, in Brand geraten und anschließend in finnische Hoheitsgewässer getrieben. Dort liegt das 121 Meter lange Schiff nun vor Loviisa vor Anker. Die 16 Besatzungsmitglieder wurden evakuiert. Nach Angaben des finnischen Verteidigungsministeriums geschah der Angriff in internationalen Gewässern westlich der russischen Insel Suursaari (Gogland). Finnlands Streitkräfte halten die Ukraine für den „wahrscheinlichen“ Urheber – bestätigt oder beansprucht hat Kiew den Angriff bislang nicht. Der finnische Grenzschutz meldete am Sonntagvormittag, die Lösch- und Kühlarbeiten liefen weiter.

Stand: 12:00 Uhr MEZ

Was feststeht, stammt vor allem vom finnischen Grenzschutz (Rajavartiolaitos), vom Verteidigungsministerium in Helsinki und von der Küstenwache des Finnischen Meerbusens. Nach Angaben von Küstenwachen-Kommandeur Mikko Simola schlugen die Drohnen etwa zwischen 8.40 und 8.50 Uhr finnischer Zeit ein, also gegen 7.40 Uhr deutscher Zeit. Zu diesem Zeitpunkt sei die „Sparta II“ rund 50 Kilometer westlich von Suursaari in internationalen Gewässern unterwegs gewesen. Estlands Polizei- und Grenzschutzbehörde PPA erhielt die Meldung über Feuer und erste Explosionen um 9.35 Uhr. Laut dem estnischen Sender ERR fuhr das Schiff zu diesem Zeitpunkt auf einer internationalen Schifffahrtsroute rund 11 Seemeilen nördlich der estnischen Insel Vaindloo – noch im Seenotrettungsgebiet von Sankt Petersburg.

Die erste Version kam aus Russland. Der Gouverneur des Gebiets Leningrad, Alexander Drosdenko, schrieb auf Telegram, zwei Drohnen hätten den Frachter auf dem Weg nach Kaliningrad getroffen, in neutralen Gewässern, drei Seemeilen von der russischen Grenze entfernt. Die Besatzung werde evakuiert. Unabhängig prüfen lässt sich diese Distanzangabe nicht. Ein Kommandeur aus dem Stab des finnischen Grenzschutzes, Ilja Iljin, sagte dem Sender Yle sogar, das Schiff sei in russischen Hoheitsgewässern getroffen worden. Die offizielle Linie des finnischen Verteidigungsministeriums lautet dagegen: internationale Gewässer westlich von Suursaari. Wir halten uns an diese amtliche Angabe.

Danach ging alles schnell. Laut Simola verlor die „Sparta II“ ihre Steuerfähigkeit, trieb um 12.27 Uhr finnischer Zeit in finnisches Hoheitsgebiet und ankerte um 15.45 Uhr. Seitdem liegt sie nach Yle-Angaben rund 20 Kilometer vor der Küste von Loviisa. Weil das Schiff in finnische Gewässer gelangte, ging die Leitung der Seenotrettung auf Finnland über. Die Behörden richteten eine Sperrzone ein und betonten, für den übrigen Schiffsverkehr und für Menschen bestehe keine Gefahr. Umweltschäden wurden bislang nicht festgestellt.

Die 16 Seeleute retteten sich zunächst in Rettungsinseln und -boote und wurden dann auf ein nahes russisches Frachtschiff gebracht, das nach Angaben des Grenzschutzes bereits Kurs auf Russland genommen hat. Über Verletzte gibt es bislang keine bestätigten Angaben. Bei den Löscharbeiten setzt Finnland unter anderem das Wachschiff „Uisko“, Patrouillenboote, ein Überwachungsflugzeug und Hubschrauber ein, dazu zwei finnische Bergungsschlepper und ein Schiff der estnischen Marine. Auf finnische Bitte beteiligt sich auch das russische Rettungsschiff „Murman“. Der Plan: Das Wrack soll nach dem Löschen in den russischen Verantwortungsbereich geschleppt werden.

Wie es um das Feuer steht, ist am Sonntag noch nicht endgültig geklärt. Der Grenzschutz teilte um 9.59 Uhr finnischer Zeit mit, Lösch- und Kühlarbeiten liefen weiter. Man müsse darauf achten, dass sich nicht zu viel Löschwasser im Rumpf sammle, sonst könne das Schiff seine Stabilität verlieren oder sinken. Der Chef der Küstenwache, Joni Sjöberg, sagte laut MTV Uutiset, seit einer Weile seien keine sichtbaren Flammen mehr zu sehen, in den Containern gebe es aber noch starke Hitzequellen. Am Samstagabend hatte Iljin noch gewarnt, das Feuer sei außer Kontrolle, weitere Explosionen seien möglich, und das Schiff könne im schlimmsten Fall sinken.

Und was hat die „Sparta II“ geladen? Das weiß offiziell niemand. Das Schiff gehört dem Unternehmen Oboronlogistika, einem Transportdienstleister im Umfeld des russischen Verteidigungsministeriums. Es steht nach Angaben des US-Finanzministeriums auf der amerikanischen Sanktionsliste, auch die Ukraine hat es sanktioniert. Kiew wirft dem Schiff vor, Waffen zu transportieren. Iljin sagte Yle, es sei bekannt, dass das Schiff Verbindungen zu den russischen Streitkräften habe, und es könne sein, dass Militärgut an Bord sei – bestätigen könne man das derzeit nicht. Die Einsatzkräfte bereiten sich deshalb darauf vor, dass die Ladung gefährlich, explosiv oder giftig sein könnte. Betreten hat bislang niemand das Schiff.

Ein zweiter Vorfall beschäftigt die Behörden. Ein russischer Militärhubschrauber soll gegen 12.30 Uhr finnischer Zeit für etwa fünf Minuten in den finnischen Luftraum vor Loviisa eingedrungen sein, nach Simolas Angaben bis zu rund vier Kilometer tief. Der Verdacht steht im Zusammenhang mit der Rettung oder Beobachtung des Frachters. Ermittelt wird durch den Grenzschutz, bestätigt ist die Verletzung noch nicht.

Die Politik in Helsinki reagierte deutlich, aber ohne Alarm. Ministerpräsident Petteri Orpo schrieb auf X sinngemäß: „Der Krieg schwappt in unsere Nachbarschaft.“ Und weiter: „Die Ukraine hat das Recht, sich gegen den Angreifer zu verteidigen.“ Den zweiten Satz lässt BILD weg. Verteidigungsminister Antti Häkkänen erklärte, die Verbündeten seien informiert worden. Armeesprecher Aki-Mauri Huhtinen sagte, es gebe keine unmittelbare militärische Bedrohung für Finnland, und es sei unklar, warum gerade dieses Schiff angegriffen wurde. Am Morgen hatten die Streitkräfte vorsorglich Luft- und Seeraum im östlichen Meerbusen eingeschränkt.

Hintergrund ist eine neue Welle ukrainischer Drohnenangriffe auf das Gebiet Leningrad. Gouverneur Drosdenko meldete für die Nacht 80 abgeschossene Drohnen – eine russische Angabe, die unabhängig nicht überprüft ist. Am 11. November hatten die finnischen Streitkräfte bereits einen Treffer auf die russische Korvette „Naro-Fominsk“ in der Nähe von Suursaari registriert. Diesen Angriff beanspruchte der ukrainische Geheimdienst SBU damals ausdrücklich für sich. Zu der „Sparta II“ gibt es aus Kiew dagegen bis Sonntagvormittag keine Stellungnahme.

Wie weit Drohnen inzwischen fliegen, hat sich zuletzt bei einem Großbrand nach einem Drohnenangriff auf einen Chemiepark in Tatarstan gezeigt. Und die Ostsee ist längst Schauplatz einer stillen Auseinandersetzung – wir haben beschrieben, wie gefährlich Russlands Schattenflotte für Europa ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Krieg ist kein Fernsehbild mehr, er treibt brennend vor einer finnischen Kleinstadt vor Anker. Wer in Berlin und Brüssel noch glaubt, die Ostsee sei ein ruhiges Binnenmeer, sollte sich die Nachtaufnahmen der finnischen Küstenwache ansehen. Die Lage ist ernst, und sie verlangt mehr als wohlklingende Erklärungen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Bemerkenswert ist, wie nüchtern die finnischen Behörden arbeiten: Sie trennen Gesichertes von Vermutetem, sie sagen offen, was sie nicht wissen, und sie löschen das Feuer eines feindlich gesinnten Nachbarn, um die eigene Küste zu schützen. Von dieser Disziplin könnten sich so manche Schlagzeilen hierzulande eine Scheibe abschneiden – Spekulationen über die Ladung ersetzen keine Fakten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Frage stellt sich erst, wenn das Feuer aus ist. Darf ein sanktioniertes Schiff einfach zurück nach Russland geschleppt werden, ohne dass jemand die Container öffnet? Die Regierungen der Nato-Staaten sollten diese Frage beantworten, bevor Moskau Fakten schafft – und nicht hinterher.

Was meinen Sie: Wird die Ostsee zur neuen Front – und tut Europa genug für die Sicherheit seiner Küsten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Rajavartiolaitos (Finnischer Grenzschutz): Pelastustoimet Suomenlahdella jatkuvat, 22.11.2026: https://www.epressi.com/tiedotteet/turvallisuus/pelastustoimet-suomenlahdella-jatkuvat-rajavartiolaitoksen-johtovastuulla.html

Yle: Palava venäläinen konttialus Sparta II ajautui Suomen aluevesille, 21.11.2026: https://yle.fi/a/74-20258273

Reuters: Russian cargo ship ablaze in Baltic Sea after drone strike, 21.11.2026: https://www.reuters.com/3fec1b0a85a0/world/russia-says-cargo-vessel-struck-by-drones-finland-says-it-is-fire-its-waters-2026-11-21/

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