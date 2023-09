Ludwigsburg: Sindelfingen: 55-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verunglückt!

Ein Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Freitag (01.09.2023) gegen 09.00 Uhr auf einem Spielplatz in der Watzmannstraße in Sindelfingen. Ein 55-jähriger Angestellter eines Betriebs für Baumarbeiten war dort eingesetzt, um Eichenprozessionsspinnerraupen aus den dortigen Baumkronen zu entfernen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann währenddessen aus mindestens 15 Meter Höhe in die Tiefe. Der 55-Jährige erlag noch an der Unglücksstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.