Lüdenscheid: Polizist nach Angriff schwer verletzt Randalierer landen in Gewahrsamszelle!

Beim Erblicken eines Polizeifahrzeugs löste sich am Samstagabend gegen 18 Uhr an der Freiherr-vom-Stein-Straße eine dreiköpfige Gruppe schlagartig auf. Ein 18-jähriger Lüdenscheider hatte es besonders eilig, in Richtung Kulturhauspark zu laufen. Die Polizeibeamten folgten ihm. Bereits beim Ansprechen vernahmen die Beamten deutlichen Cannabisgeruch. Bei seiner Durchsuchung versuchte er, ein kleines Tütchen zu verstecken. Als die Polizeibeamten das bemerkten, versuchte er zu flüchten und zerriss die Cannabis-Tüte. Die Beamten hielten ihn fest, dabei bekam einer der beiden Polizeibeamten einen so heftigen Tritt, dass er nicht mehr eingreifen konnte. Der zweite Beamte überwältigte den jungen Mann schließlich gegen dessen heftigen Widerstand und legte ihm Handschellen an. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Die Polizei stellte diverse Drogenutensilien fest und entließ den leicht verletzten Jugendlichen gegen 19 Uhr. Der verletzte Polizeibeamte kam ins Krankenhaus ist bis auf weiteres dienstunfähig. (cris)

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis