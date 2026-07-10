Berlin steht vor einem gigantischen Bau- und Sanierungsprojekt, das viele Bürger angesichts knapper öffentlicher Kassen fassungslos zurücklässt. Während überall über Sparmaßnahmen diskutiert wird, zieht das Staatsoberhaupt für die Dauer der umfangreichen Arbeiten am Schloss Bellevue in einen eigens errichteten Modulbau um, der mit gewaltigem finanziellem Aufwand geschaffen wurde. Doch damit nicht genug: Auch nach dem späteren Auszug des Bundespräsidenten soll das Gebäude weiter genutzt werden und einer Bundesbehörde als neuer Dienstsitz dienen. Dennoch sorgt die Dimension des Projekts für heftige Diskussionen, denn viele fragen sich, ob ein derart kostspieliges Übergangsquartier wirklich alternativlos gewesen ist.

Das Bundespräsidialamt verweist auf den schlechten baulichen Zustand von Schloss Bellevue und erklärt, eine Sanierung während des laufenden Betriebs sei unmöglich gewesen. Neben der umfassenden Modernisierung des historischen Amtssitzes entstehen zusätzliche Sicherheitsanlagen, ein neues Wachgebäude sowie umfangreiche unterirdische Einrichtungen, die nach Angaben der Verantwortlichen notwendig seien, um heutigen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Grundlage dafür seien Empfehlungen der Sicherheitsbehörden, die einen deutlich höheren Schutz des Amtssitzes verlangten. Die geplanten Arbeiten sollen das Schloss technisch und sicherheitspolitisch auf den neuesten Stand bringen und den langfristigen Betrieb gewährleisten.

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes wurden über einen langen Zeitraum verschiedene Alternativen geprüft. Mehrere bestehende Gebäude in der Hauptstadt kamen demnach auf den Prüfstand, erfüllten jedoch weder die hohen Sicherheitsstandards noch die besonderen Anforderungen an einen verfassungsrechtlich angemessenen Amtssitz des Bundespräsidenten. Gesucht worden sei ein repräsentatives Gebäude mit großzügigen Flächen, das gleichzeitig höchsten Sicherheitsansprüchen genügt. Eine geeignete Immobilie habe sich auf dem Berliner Markt jedoch nicht finden lassen. Damit blieb aus Sicht der Verantwortlichen nur der aufwendige Neubau als Übergangslösung – eine Entscheidung, die angesichts der enormen Kosten weiterhin für reichlich politischen Zündstoff und kontroverse Debatten sorgt.

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