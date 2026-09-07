MACHETEN-ALARM IN MERAN! STREIT ESKALIERT – POLIZIST MIT PFEFFERSPRAY VERLETZT, ANGREIFER AUF DER FLUCHT!

Meran – Gewalt-Alarm am Abend in der Südtiroler Kurstadt! Eine Auseinandersetzung zwischen ausländischen Staatsbürgern ist nach Angaben der Polizei offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Zwei Nordafrikaner sollen zwei Kosovaren bedroht haben – und dabei offenbar nicht mit leeren Händen aufgetreten sein. Nach Polizeiangaben hatten die beiden mutmaßlichen Angreifer eine Machete und Pfefferspray dabei. Die Situation wurde so brenzlig, dass schließlich die Polizei eingreifen musste. Doch selbst das stoppte die Eskalation offenbar nicht: Als die Beamten versuchten, die Lage unter Kontrolle zu bringen, sollen auch sie bedroht worden sein. Für einen Polizisten endete der Einsatz sogar mit einer Verletzung, nachdem er von Pfefferspray getroffen worden war. Ein zunächst offenbar gewöhnlicher Streit entwickelte sich damit innerhalb kurzer Zeit zu einem gefährlichen Polizeieinsatz mit einer Machete, Reizstoff und einem flüchtigen Verdächtigen.

Nach den bisherigen Angaben ereignete sich der Vorfall gestern Abend in Meran. Im Mittelpunkt standen zwei Nordafrikaner und zwei Kosovaren, zwischen denen es zu der gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Besonders brisant: Die beiden Nordafrikaner hatten laut Polizei eine Machete sowie Pfefferspray dabei und sollen damit die beiden anderen Männer bedroht haben. Als alarmierte Polizisten am Einsatzort eintrafen und einschritten, richtete sich die aggressive Situation offenbar auch gegen die Beamten. Dabei wurde ein Polizist mit Pfefferspray getroffen und verletzt. Wie schwer die Verletzungen des Beamten waren, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Klar ist jedoch: Die Lage war offenbar so angespannt, dass zusätzliche Kräfte benötigt wurden. Erst mit Unterstützung der Stadtpolizei gelang es schließlich, einen der beiden mutmaßlichen Angreifer zu überwältigen und unter Kontrolle zu bringen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen zweiundzwanzigjährigen Marokkaner. Er wurde nach dem Vorfall festgenommen. Damit konnten die Einsatzkräfte zumindest einen der beiden Tatverdächtigen unmittelbar aus dem Verkehr ziehen.

Doch die Fahndung ist offenbar noch nicht beendet: Dem zweiten mutmaßlichen Angreifer gelang während des Einsatzes die Flucht. Während sein Komplize festgenommen wurde, konnte er sich dem Zugriff der Polizei entziehen. Damit bleiben nach der gefährlichen Auseinandersetzung in Meran noch Fragen offen. Wo befindet sich der Flüchtige? Welche Rolle spielte er genau bei der Bedrohung der beiden Kosovaren? Wer führte die Machete mit sich und wie konkret wurde sie eingesetzt? Auch die genauen Hintergründe des Streits sind nach den bislang bekannten Informationen noch unklar. Fest steht nach den Angaben der Polizei bislang lediglich: Zwei Nordafrikaner bedrohten zwei Kosovaren, eine Machete und Pfefferspray waren im Spiel, auch Polizeibeamte wurden bedroht, ein Polizist wurde durch Pfefferspray verletzt, ein zweiundzwanzigjähriger Marokkaner wurde mit Unterstützung der Stadtpolizei überwältigt und festgenommen – während dem zweiten Angreifer die Flucht gelang. Ein heftiger Zwischenfall, der zeigt, wie schnell eine Auseinandersetzung auf offener Straße zu einem gefährlichen Einsatz für Beteiligte und Polizei werden kann.

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