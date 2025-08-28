Macheten-Schock am Ostseestrand! Mann (51) randaliert in Binz – öffentlicher Urin-Akt, dann Angriff auf Badegäste

Binz/Rügen – Urlaubsidylle? Von wegen! Am beliebten Ostseestrand von Binz kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schockierenden Zwischenfall: Ein 51-jähriger Mann zog mit einer Machete über die Strandpromenade, urinierte öffentlich – und versuchte dann, zwei Menschen zu verletzen.

Wie die Polizei am Abend bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15:30 Uhr alarmiert. Badegäste hatten einen offenbar hochaggressiven Mann mit nacktem Oberkörper und auffälligem Verhalten gemeldet. Noch vor Eintreffen der Streife hatte der Täter bereits für Entsetzen gesorgt: Er urinierte mitten auf den Strandweg, schrie wahllos Passanten an – und zog plötzlich eine Machete aus seinem Rucksack.

Zwei Männer – ein 42-Jähriger aus Bayern und ein 18-Jähriger aus Stralsund – wurden von ihm bedroht. Der Täter versuchte, auf sie einzustechen, verfehlte jedoch beide nur knapp. Die beiden konnten sich in Sicherheit bringen und wurden vor Ort psychologisch betreut.

Die Polizei konnte den Angreifer wenig später auf Höhe des Kurparks stellen und unter massivem Widerstand festnehmen. Die Machete wurde sichergestellt. Der Mann – ein polizeibekannter, mehrfach vorbestrafter Deutscher ohne festen Wohnsitz – war offenbar alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss.

Ein Sprecher der Polizei erklärte: „Wir gehen derzeit von einer akuten psychischen Ausnahmesituation aus.“ Ein Amtsarzt entschied noch am Abend, den Mann in eine geschlossene Psychiatrie einzuweisen.

Für die Gäste und Familien vor Ort ein Schock. „Die Kinder haben geschrien, alle sind nur noch gerannt“, schildert eine Urlauberin aus Leipzig.

Die Gemeinde Binz kündigte erhöhte Sicherheitsmaßnahmen an. Bürgermeisterin Karina Tröger erklärte, man werde „alles tun, um die Sicherheit an Strand und Promenade zu gewährleisten.“

Fazit: Statt Entspannung am Meer – Messerterror am Strand! Die Urlaubssaison auf Rügen beginnt mit einem beunruhigenden Vorfall, der die Diskussion über Sicherheit und Prävention auf öffentlichen Plätzen neu anheizt.