MACHTKAMPF IN DER UNION: Warum plötzlich auch Söder Probleme bekommt | Vertraulich-Clips
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Kommentare
Ein Kommentar zu „MACHTKAMPF IN DER UNION: Warum plötzlich auch Söder Probleme bekommt | Vertraulich-Clips“
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Einen “ Besseren Mann “ ?? Wer soll denn das bitte sein ? Eine Geheimwaffe wie damals bei Onkel Adolfo ? Die Tante Angela etwa ? Nein ? Den Geist der CDU aus dem Kohlenkeller ? HaHaHa … gibts leider Keinen !
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