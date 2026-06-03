MACHTKAMPF IN DER UNION: Warum plötzlich auch Söder Probleme bekommt | Vertraulich-Clips

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „MACHTKAMPF IN DER UNION: Warum plötzlich auch Söder Probleme bekommt | Vertraulich-Clips“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Einen “ Besseren Mann “ ?? Wer soll denn das bitte sein ? Eine Geheimwaffe wie damals bei Onkel Adolfo ? Die Tante Angela etwa ? Nein ? Den Geist der CDU aus dem Kohlenkeller ? HaHaHa … gibts leider Keinen !

    Antworten

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